ANS realiza 1ª reunião técnica extraordinária da Cosaúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizará, no dia 05/06, das 10h às 12h, a1ª reuniãotécnica extraordinária da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar(Cosaúde). A comissão vai analisar a proposta de incorporação ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde do medicamento ofatumumabe, conforme descrição abaixo:

TURNO TECNOLOGIA INDICAÇÃO DE USO 10h às 12h UAT 75 - Ofatumumabe Esclerose múltipla recorrente, com falha ou com contraindicação ao uso de natalizumabe

A reunião, realizada pela plataforma Microsoft Teams, é reservada aos membros da Comissão. Os demais interessados poderão acompanhar ao vivo pelo canal da ANS no Youtube.

Sobre aCosaúde

ACosaúdeé composta por representantes indicados pelos membros da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), conformeprevistona Resolução Normativa 474/21, que dispõe sobre a constituição e o funcionamento da Comissão. Seu objetivo é o assessoramento da ANS na definição da amplitude da cobertura assistencial no âmbito da saúde suplementar.