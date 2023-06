Governo e prefeitura de Canoas dão continuidade à demolição de muro de escola estadual

Foi realizada, na manhã desta quinta-feira (1/6), mais uma etapa da retirada do muro da Escola Estadual Cônego José Leão Hartmann, em Canoas. A intervenção, necessária devido aos problemas estruturais da construção, é resultado de uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), e a prefeitura de Canoas.

A instituição de ensino, que fica no bairro Guajuviras, atende alunos dos níveis Fundamental, Médio e EJA Médio, além de ser a única que possui período integral para os anos iniciais do Ensino Fundamental na Coordenadoria Regional de Ensino da qual faz parte.

A SOP forneceu os elementos técnicos para a execução do trabalho. Conforme o subsecretário estadual de Obras da Educação, Vinicius Piccini, a situação já se estendia por algum tempo pois o governo gaúcho vinha tentando realizar licitações para que fosse iniciada a troca do muro, sem sucesso.

“A intervenção é uma necessidade que tem sido tratada na SOP desde 2020. Tentamos diversas vezes fazer as dispensas de licitação emergenciais, mas nenhuma empresa se propôs a realizar o serviço. A SOP buscou, então, a ajuda da prefeitura para fazer a retirada das pessoas do local de risco, e o Município se dispôs a contribuir para a demolição”, explica Piccini. O governo concedeu, assim, uma autorização para que a administração municipal realizasse o serviço com mão de obra própria.

Após a retirada da parte que representava maior risco para as casas no entorno da escola, em 26 de maio, o processo teve continuidade nesta quinta-feira. “Na semana passada, fiscalizamos a demolição parcial do muro pré-moldado que corria risco de queda iminente. Hoje, viemos realizar mais uma parte da demolição”, explicou o coordenador da 28ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), Fábio Peirano Cunha.

Depois de concluída a demolição do muro, o governo do Estado, por meio da SOP, deve retomar as tratativas para erguer uma nova estrutura que garanta a segurança dos profissionais e alunos da escola, além da população que mora ao redor.