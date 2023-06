Espetáculo musical “Cadê o bicho que tava aqui?” chega ao Sesc Garagem no DF

O Sesc Garagem 913 Sul recebe no próximo dia 3 de junho (sábado), o espetáculo musical Cadê o Bicho que Tava Aqui? - Vol III, nome do álbum homônimo do grupo Camerata Caipira, de Brasília (DF). A classificação é livre.

Este novo trabalho traz músicas que completam os dois álbuns anteriores. A pluralidade de ritmos da música brasileira é destaque, sempre com referências de aspectos da fauna do Cerrado.

A intenção do grupo com o novo formato cênico-musical é provocar a curiosidade no público infantil e adulto sobre a riqueza deste bioma brasileiro. “A diversidade da fauna do Cerrado é grandiosa, mas ainda pouco conhecida e valorizada, necessitando da ação respeitosa do ser humano para garantir sua sobrevivência”, destaca a cantora e arte-educadora Isabella Rovo, produtora da Camerata Caipira.

A proposta do espetáculo é envolver a plateia num mergulho sonoro, visual, musical e cênico, ao mesmo tempo em que faz um alerta sobre a importância da preservação de espécies, muitas delas sob ameaça de extinção. Seis novas músicas são apresentadas neste volume 3 de Cadê o bicho que tava aqui?. Três delas, compostas por Isabella Rovo: o samba "Não Cutuca o Tucano", um samba que explora a repetição de fonemas e sílabas, estabelecendo efeitos sonoros como num trava-língua; "Maracaturga", uma homenagem às tartarugas com toques do Maracatu de Baque Virado; e "RAPembolado", que une a linguagem do cordel e do RAP, com participação especial de Gabriel Cabeça, rapper e filho de Isabella Rovo.

Em Abelha Cheia de Bossa, de Nelson Latif, cavaquinista e arranjador do Camerata Caipira, há um resgate da leveza da bossa nova, com influências do samba e do jazz. "Largatiú", composição de Victor Batista, violeiro do grupo, e do poeta Manoelito Xavier, valoriza as características do lagarto Teiú (ou Tiú), e reafirma a guarânia, ritmo muito conhecido no Mato Grosso do Sul, Paraná e algumas cidades da região Sul. A canção que dá nome à coletânea (Cadê o Bicho que Tava Aqui?”) é assinada por Victor Batista e Manoelito, e apresenta a reunião de diversos bichos do cerrado como cutia, quati, sagui, carcará, e onça pintada, entre outros.

Além de Isabella Rovo, Victor Batista e Nelson Latif, formam o Camerata Caipira o percussionista Sandro Alves e o violonista Edson Arcanjo. O espetáculo tem direção de Andrea Jabor; coreógrafa, diretora de movimento e artista. “Optamos por uma criação que transporta o público à ambientação do bioma do cerrado. Para isso, exploramos recursos cenográficos, com máscaras e adereços feitos pelo artista visual e cenógrafo goiano Marcos Lotufo”, complementa Isabella.

Os dois álbuns anteriores de Cadê o bicho que tava aqui? foram lançados entre 2019 e 2021. O terceiro volume, em formato digital com apresentação pelas plataformas digitais, comemora os dez anos do grupo, em temporada aberta em julho de 2022. Além do Sesc Garagem, a agenda inclui nove apresentações exclusivas para estudantes do DF e em espaços culturais de Planaltina, Sobradinho, Ceilândia e Plano Piloto. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Canais do grupo:

Site: www.cameratacaipira.com.

Instagram: @cameratacaipira

Facebook: @cameratacaipiraoficial

YouTube: www.youtube.com/@CamerataCaipira

Serviço:

Espetáculo “Cadê o Bicho que Tava Aqui? - Vol III”, com Camerata Caipira

Data e horário: 3/6 (sábado) | 18h

Local: Sesc Garagem 913 Sul | Via W4 Sul Quadra 713/913, Brasília – DF

Telefone: (61) 3218-9146

Classificação etária: Livre, indicado para crianças de seis a 12 anos

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada) | disponíveis pelo Sympla

Foto: Berinjela