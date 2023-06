Maceió foi escolhido entre os 5 melhores destinos do Brasil

A cidade de Maceió, no estado de Alagoas, ficou em primeiro lugar em pesquisa sobre os melhores lugares para viajar no Brasil em 2023, segundo levantamento feito pelo site de viagens Guia Viajar Melhor em conjunto com a agência Travel Media PR. A pesquisa foi realizada com 300 turistas que fazem parte do grupo de viagens da marca com o objetivo de entender a preferência de pessoas que viajam com frequência.

A Região Nordeste mostrou seu destaque no ranking, ocupando quatro dos cinco primeiros lugares no Brasil mais votados pelo público. Além de Maceió, que recebeu 27 votos, a lista inclui Porto de Galinhas (PE) em terceiro lugar, com 24 votos, Natal (RN) com 22 votos, e Maragogi (AL) com 19 votos. Ocupando a segunda posição, com uma diferença de apenas um voto, Gramado, no Rio Grande do Sul, foi escolhido por 26 pessoas.

Entre os melhores lugares para conhecer no Brasil, está Arraial do Cabo (RJ), na sexta posição, seguido pelos Lençóis Maranhenses (MA), ocupando o sétimo lugar. A oitava posição apresentou empate. Com 15 votos, o oitavo lugar ficou dividido entre Morro de São Paulo (BA) e Ilha Grande (RJ).

No nono lugar também houve empate, contabilizando 14 votos para as Cataratas do Iguaçu e para a cidade de Curitiba, destinos famosos do Paraná. Logo após, na décima posição, está Jericoacoara (CE) que recebeu 13 votos dos turistas. A lista segue com as cidades do Rio de Janeiro na 11ª posição e Bonito, no Mato Grosso do Sul, em 12º lugar, que conquistou 11 votos.

Os viajantes também citaram as cidades de Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Balneário Camboriú (SC), que ficaram no 13º lugar em número de votos; Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, que ficou em 14º; e Jalapão (TO), Porto Seguro (BA) e João Pessoa (PB), empataram ocupando juntas a 15ª posição.

O potencial do turismo em Alagoas

O estado de Alagoas possui uma infraestrutura diversa para receber turistas do mundo todo. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (Setur-AL), apenas no ano de 2022, aproximadamente 2,2 milhões de viajantes visitaram o destino. Como resultado, cerca de R$ 4,4 bilhões foram injetados na economia local durante o período.

A temporada de cruzeiros 2022/2023, considerada a maior dos últimos 10 anos, também movimentou os destinos alagoanos. Durante um período de seis meses, a capital de Alagoas recebeu um total de 21 cruzeiros, totalizando mais de 76 mil passageiros de diversos destinos nacionais e internacionais. Os navios contribuíram significativamente para a economia da região, movimentando o mercado interno em mais de R$ 39 milhões.

Com o objetivo de trazer novos emissores aos destinos de Alagoas, a prefeitura de Maceió participou recentemente do “Roadshow - Gol te Lleva a Brasil”, promovido pela Gol Linhas Aéreas. O roadshow reuniu marcas e agentes de viagem da América do Sul, conectando profissionais do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.

O evento organizado pela companhia aérea, que aconteceu entre os dias 8 e 16 de maio, também promoveu capacitações e rodadas de negócios para o mercado de viagens. Com o objetivo de divulgar Maceió e outros destinos turísticos brasileiros, além de promover as rotas da Gol, apresentando os voos que conectam o Brasil a outros países da América do Sul.