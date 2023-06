Governo de SC estreita relações com a Romênia para conexões de comércio exterior

O secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, acompanhou a visita da embaixadora da Romênia, Mônica Mihaela Stirbu, a municípios do Oeste catarinense, nesta semana. A representante de um dos países em maior expansão na Europa veio ao Estado para abrir oportunidades de negócios com empresas locais e para desenvolver intercâmbios culturais e econômicos.

Com um olhar para além fronteiras, segundo o secretário Froehner, o Governo Jorginho Mello acredita na ampliação de parcerias internacionais. “A Romênia é um ótimo exemplo, que pode se tornar um parceiro estratégico de nosso estado em vários sentidos, como uma das portas de acesso facilitado à Europa. Ao mesmo tempo em que honramos o passado ao valorizarmos as origens dessa comunidade hoje presente em Mondaí, Itapiranga, Tunápolis, São João do Oeste e Iporã do Oeste, atuamos no presente e preparamos o futuro ao estruturarmos conexões de comércio exterior. E também parcerias educacionais que possam resultar em transferência de tecnologias.”

Conforme a embaixadora da Romênia, existem muitos interesses comuns aos dois países que podem fortalecer diversos setores através de acordos bilaterais. “A ideia é promover o intercâmbio econômico entre Brasil e Romênia. Por isso, em setembro, receberemos empresários de Santa Catarina para sua primeira missão ao nosso país.”

Para o cônsul da Romênia em SC, Edson Dreher, que mora em Chapecó, essas missões devem se tornar frequentes, já que a comunidade romena possui mais de 10 mil descendentes na região Oeste, e os dois países têm muito a ganhar com este intercâmbio, principalmente pelo potencial industrial de ambos. “A Romênia vive um momento especial, com um dos maiores crescimentos do PIB na União Europeia. Tem muita coisa que podemos fazer de trocas entre indústrias e serviços.”

De acordo com o ranking de desenvolvimento econômico dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), a Romênia está em franca ascensão e deverá ultrapassar Portugal ainda em 2023. Portugal passará para o 20º lugar e a Romênia alcançará o 19º lugar deste ranking.

Considerada o Vale do Silício europeu, a Romênia abriga atualmente centros de pesquisas de empresas como Renault, Ford e Porsche na área automotiva, Microsoft, IBM, Amazon, Siemens na área de TI e Comunicação.

Missão empresarial

A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e a Associação Comercial e Industrial local lançaram a missão empresarial para Romênia, nesta segunda-feira, 29, em Iporã do Oeste. A viagem está programada para acontecer entre os dias 16 a 24 de setembro deste ano.

Segundo o diretor de Relações Internacionais da Facisc, Sérgio Matte, essa missão representa uma ótima oportunidade para as empresas explorarem novos horizontes e ampliarem suas fronteiras comerciais.

Já o presidente da ACIC, Milton Melz, acredita que a realização da missão reafirma o compromisso em fornecer ferramentas e suporte para que as empresas alcancem o sucesso em seus empreendimentos.

A programação no Oeste do Estado também contou com uma apresentação cultural promovida pela Universidade da Transilvânia da cidade de Bra?ov, Romênia, que fez apresentação de Dança e Música Romena. A comitiva também visitou a sede do Instituto Histórico e Geográfico do Oeste Catarinense e o estádio de futebol Arena Condá.