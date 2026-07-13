Engenheira do Senna Tower assume Chapter Brasil do CVU

A engenheira Stéphane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions e responsável técnica pelo Senna Tower, assumiu a presidência do Chapter Brasil do Council on Vertical Urbanism (CVU), entidade internacional que reúne especialistas em edifícios altos e urbanismo vertical e estabelece referências técnicas para o setor. A nomeação amplia a participação brasileira nas discussões internacionais sobre engenharia, inovação construtiva e desenvolvimento urbano.

Como primeira agenda da nova gestão, Stéphane participará do VU Summit, em Londres, onde fará a apresentação técnica da solução de fundação desenvolvida para o Senna Tower, empreendimento residencial em construção em Balneário Camboriú (SC), e presidirá o júri mundial de inovação promovido pela entidade.

O CVU, até outubro de 2025 conhecido como CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat), é a entidade que certifica oficialmente o título de "edifício mais alto do mundo" e mantém a maior base de dados do setor, com mais de 40 mil edifícios catalogados. Fundado em 1969 nos Estados Unidos, o conselho reúne engenheiros, arquitetos, incorporadores e pesquisadores de todos os continentes, com escritórios em Chicago, Xangai, Toronto e Veneza.

A trajetória que levou Stéphane ao cargo foi construída em Santa Catarina. Ela lidera a equipe técnica responsável pelo projeto estrutural do Senna Tower, que colocará o Brasil entre os países com os edifícios residenciais mais altos do mundo. Atua há quase uma década no Instituto +BC, participando tecnicamente de iniciativas de desenvolvimento urbano de Balneário Camboriú. A Talls Solutions, empresa que dirige, é a única consultoria de engenharia da América Latina especializada em edifícios supertall.

Para Stéphane, a nova função fortalece a presença brasileira nas discussões técnicas internacionais sobre verticalização e cidades. "O Brasil desenvolveu uma capacidade técnica relevante para enfrentar desafios relacionados às cidades e aos edifícios de grande altura. O Chapter Brasil será uma oportunidade para ampliar a troca de conhecimento entre profissionais, universidades, empresas e instituições, além de contribuir com debates internacionais sobre inovação e desenvolvimento urbano."

A nova gestão já tem agenda internacional definida. Stéphane participará da abertura do VU Summit do CVU, em Londres, e também apresentará em conferência principal o case da fundação inédita do Senna Tower para um fórum mundial de especialistas. Ela também presidirá o júri mundial de inovação da entidade. No Brasil, o primeiro evento do Chapter está previsto para 2027, e a gestão vai fortalecer a aproximação entre universidades, empresas, entidades técnicas e gestores públicos, ampliando o intercâmbio de pesquisas e boas práticas sobre urbanismo vertical.

"Verticalizar significa discutir infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade e qualidade urbana. O objetivo é compartilhar experiências e contribuir para soluções que respondam aos desafios das cidades contemporâneas", destaca Domeneghini.

Com projetos brasileiros cada vez mais presentes entre os maiores e mais complexos do mundo, a expectativa é que o país amplie sua participação nas decisões internacionais sobre inovação construtiva, sustentabilidade e desenvolvimento urbano, consolidando-se como polo de geração de conhecimento para as cidades do futuro.

Sobre a Talls Solutions

Consultoria brasileira de engenharia estrutural especializada em edifícios altos e supertall, com sede em Santa Catarina. É responsável pela engenharia do Senna Tower e atua em projetos de alta complexidade no Brasil e no exterior.

Sobre o CVU

O Council on Vertical Urbanism, fundado em 1969 como Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), é a autoridade global em edifícios altos e urbanismo vertical. Certifica oficialmente as alturas dos edifícios mais altos do mundo, publica pesquisas técnicas e promove conferências internacionais. Sede em Chicago, com escritórios em Xangai, Toronto e Veneza.