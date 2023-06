Vice-governador participa da inauguração do novo pavilhão de empresa calçadista em Igrejinha

No dia em que Igrejinha completa 59 anos de emancipação, a Calçados Usaflex, fundada há 25 anos no município, inaugurou a ampliação da sua unidade fabril no novo prédio localizado ao lado da sede da empresa. O vice-governador Gabriel Souza participou da cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (1/6), no novo pavilhão de 6 mil m², construído com apoio do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem).

O vice-governador ressaltou a importância do trabalho conjunto entre iniciativa privada, Estado e município para viabilizar as obras e, principalmente, para possibilitar ganhos à vida da população. “Com o novo espaço, iremos gerar mais de 300 empregos– ou seja, mais de 300 famílias serão diretamente beneficiadas –, além dos postos indiretos. Um investimento atrai outros e, assim, aquecemos a economia local e regional”, afirmou.

O projeto foi anunciado em 2022 e prevê o aporte de R$ 36 milhões na capacidade de produção da empresa no Rio Grande do Sul. Do valor total, R$ 11 milhões serão investidos em equipamentos e R$ 25 milhões em unidades fabris. O governo do Estado, via Fundopem, aprovou R$ 25,9 milhões para o empreendimento. Até o momento, já foram investidos R$ 13 milhões na construção do pavilhão. A outra parte do recurso será empregada na compra de máquinas e na construção de outro prédio de 3 mil m².

A obra, executada em nove meses, recebeu incentivo também do município. O terreno para a ampliação foi doado para a companhia por meio da lei de incentivo. O prefeito Leandro Hörlle comemorou a entrega do espaço e destacou que ela simboliza uma conquista para Igrejinha. “Trata-se de um investimento milionário, realizado por meio da parceria entre empresa, prefeitura e Estado. A Usaflex é a maior fábrica calçadista da cidade e o melhor presente que podemos garantir para Igrejinha é o desenvolvimento e a geração de oportunidades, emprego e renda”, ressaltou. Hörlle disse ainda que, nos últimos dois anos, foram gerados cerca de 2 mil novos postos de trabalho no município, e que a expectativa é de mais mil até 2024.

O objetivo da calçadista é de que, em julho – mês no qual a operação dos novos equipamentos e das novas esteiras de produção deverão estar em pleno funcionamento –, a capacidade produtiva da unidade aumente, passando de 28 mil para até 34 mil pares de calçados por dia. Conforme o CEO da empresa, Sérgio Bocayuva, a perspectiva é de que a ampliação gere 330 novos empregos na unidade. “Essa expansão industrial está sendo realizada hoje não somente em comemoração aos 25 anos da companhia, mas também aos 59 anos da cidade de Igrejinha”, explicou.

O fundador da empresa, Juersi Lauck, pontuou que o prédio torna a fábrica mais eficiente e conectada à era digital. “Meu objetivo era produzir sapatos confortáveis, que fossem conhecido no Brasil e no mundo”, contou.

Novo pavilhão possui 6 mil m² -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Sobre o Fundopem

O Fundopem é um instrumento de parceria da administração pública com a iniciativa privada para a promoção do desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável do Rio Grande do Sul. O Fundo não aporta recursos financeiros para o empreendimento incentivado, mas apoia a iniciativa privada por intermédio do financiamento parcial do ICMS gerado pelo empreendimento.