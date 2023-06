Aurora Fine Brands apresenta novidades na 3a edição do Bar Convent São Paulo

A Aurora Fine Brands participa pela terceira vez do BCB São Paulo, principal evento de bebidas destinado à comunidade da coquetelaria e mixologia, que será realizado na Bienal do Ibirapuera, nos dias 5 e 6 de junho. Neste ano, a importadora conta com quatro espaços – World of Tequila by Casa Cuervo, Zamora Company, Sazerac Co. e um próprio onde irá apresentar todas as marcas do seu portfólio. Entre os lançamentos estão bourbons, vodka e tequilas.

O BCB São Paulo é uma das principais feiras de destilados para profissionais que trabalham com bebidas em bares, restaurantes, hotéis e eventos no Brasil e na América do Sul. A primeira edição, realizada em 2019, foi bem recebida pelo setor pela mescla de negócios, networking e conteúdo qualificado, reunindo grandes referências nacionais e internacionais. O BCB São Paulo traz para o país o conceito bem-sucedido da Alemanha, onde acontece desde 2007, e nos Estados Unidos, desde 2018.

"Para a Aurora Fine Brands participar do BCB 2023 é uma grande oportunidade para conectar as marcas que representamos, com nossos clientes e o mercado", diz Daniela Tobias, Diretora de Marketing, da Aurora Fine Brands.

“Estamos animados com o que vamos mostrar no BCB, um dos eventos mais importantes do segmento e ótimo momento para trazer as novidades e falar sobre as tendências”, comenta Marcelo Pereira, Gerente de Marketing de Destilados da Aurora Fine Brands.

No World of Tequila by Casa Cuervo, além da linha completa de Jose Cuervo, os destaques são as tequilas da marca voltadas para o público A. “As tequilas do segmento de alta gama são nossas grandes apostas para o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, estamos vivendo um boom dos destilados mexicanos, sendo a segunda bebida mais consumida, ultrapassando o whisky em 2022”, diz o executivo.

Já a Zamora Company, representada por Villa Massa, Martin Miller’s e pela família Licor 43 traz em seu estande um bar onde o drinque autoral Carajillo, feito com o Licor 43 Original, ganha degustações com diferentes cafés e apresentação de sua nova versão “batido”.

A americana Sazerac Co. oferecerá espaços com experiências para cada uma das marcas de seu portfólio. Fora isso, apresentará novos Bourbons da linha Buffalo Trace.

E, no espaço próprio, o público poderá conferir todo o portfólio da Aurora Fine Brands e ainda provar drinques elaborados com os principais destilados representados pela companhia

As marcas que compõem o portfólio de bebidas da Aurora Fine Brands são: Jose Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Licor 43, Villa Massa, Martin Miller’s, Fireball, Buffalo Trace, Southern Comfort, Eagle Rare, 1792 Small Batch, Stoli Vodka, De Kuyper, Peachtree, Mozart, Boudier, Tito’s Handmade Vodka, Gekkeikan, Schlichte, Capel, Lepanto, Carpano, Fernet Branca e o vinho Jerez Tio Pepe.

Serviço BCB São Paulo

Data: 5 e 6 de junho (segunda e terça-feira)

Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera – São Paulo/SP

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera – São Paulo

Credenciamento: https://www.barconventsaopaulo.com.br/pt-br.html.

Valores de 1º lote: R$ 90 (um dia) e R$ 168 (dois dias)

Evento para maiores de 18 anos.

Mais informações podem ser acessadas no site www.barconventsaopaulo.com.br

Sobre a Aurora Fine Brands

Com 75 anos de experiência, a Aurora Fine Brands foi fundada em 1921 em Hamburgo, na Alemanha, e hoje é consolidada na importação e distribuição de bebidas e alimentos finos no Brasil, para onde a companhia migrou em 1946.

Estruturada em 4 divisões: Alimentos, Confectionery, Destilados & Licores, e Vinhos (divisão também conhecida como Inovini), representa e desenvolve mais de 60 marcas internacionais em seu portfólio, entre elas o snack de arroz Kalassi, conservas Bonduelle, mostardas Maille, geleias St Dalfour, chocolates Baci Perugina, tequila Jose Cuervo, Licor 43 e, na Inovini, os vinhos Gonzalez Byass, Louis Latour, Penfolds entre outras.