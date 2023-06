Construção da ponte sobre o Rio Turvo, entre Braga e Campo Novo, segue em adamento

A construçãodaponte sobre o rio Turvo, na ERS-518, ligando os municípios de Braga e Campo Novo, Região Noroeste do Estado,está em andamento.Atualmente, a obra está na fase de colocação de vigas pré-moldadas que sustentam aestrutura. As fundações e a parte da ponte que fica próxima ao chão já estão finalizadas. Resta a parte superior por onde transitarão os veículos.

A construção da ponte faz parte do Plano de Obras do Governo do Estado.O valor total dos investimentos é de R$ 5,7 milhões, com recursos do Tesouro do Estado.As obras começaram em março deste ano e devem estar concluídas em 2024.Aempresa Traçado é a executora do projeto, quefoi custeadopor uma parceria entre os dois munícipios beneficiados.