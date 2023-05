Mercado imobiliário do DF vive momento positivo em 2023

O mercado imobiliário no Distrito Federal no primeiro trimestre de 2023 apresentou um desempenho positivo, registrando, em março, um Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de 7,4%, somando 74 novas unidades, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Distrito Federal (SINDUSCON-DF).

Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), ao final do ano passado, Brasília teve a melhor valorização de imóveis do país, com 16,77%, seguida por Salvador (16,62%) e Curitiba (16,31%). A média nacional foi 15,06%.

“Dois mil e vinte dois foi um bom ano para o mercado imobiliário do Distrito Federal. Isso se deve, em parte, ao aumento gradativo da oferta, que vem acontecendo desde 2021, especialmente nos imóveis de alto padrão”, acredita Adalberto Cleber Valadão Júnior, gerente de qualidade da Soltec Engenharia.

Outro fator de influência, de acordo com o profissional, é a instabilidade econômica causada pelos efeitos de longo prazo da pandemia, majorados pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia. “Em momentos de instabilidade, historicamente o imóvel se destaca como um investimento seguro”, afirma Valadão Júnior.

Expectativa para 2023

Em 2022 foi possível observar um menor número de lançamentos em relação ao ano anterior. Com cerca de 35% a menos de unidades lançadas, a tendência é que, em 2023, haja uma gradativa redução da oferta, se mantida a tendência de menos lançamentos.

“Este cenário pode significar um aumento nos preços ofertados, o que faz o momento atual ser bastante oportuno para se comprar imóveis. Apesar da alta taxa de juros vigente, as expectativas são otimistas para 2023”, explica Valadão Júnior.

“Ainda que a tendência observada nos primeiros meses do ano seja de que o mercado tenha uma leve retração em relação a 2022, a maioria dos bancos tem mantido as taxas de financiamento imobiliárias em patamares bastantes inferiores aos da SELIC, de forma que os clientes ainda encontram excelentes opções de financiamento”, completa.

É importante ressaltar que o mercado imobiliário pode ser influenciado por fatores externos, como a instabilidade política e econômica do país. Portanto, ressalta Valadão Júnior, é fundamental que os investidores e compradores de imóveis estejam atentos às condições do mercado e busquem informações atualizadas para tomar decisões assertivas.



Para saber mais sobre a Soltec, basta acessar: www.soltecengenharia.com.br