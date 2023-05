Operação conjunta de ANAC, PF, MPF, Ibama e Funai apreende 3 aeronaves em Novo Progresso (PA)

Em uma operação de fiscalização realizada em Novo Progresso (PA) nessa terça-feira, 30 de maio, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em parceria com Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foram aplicadas três medidas cautelares de apreensão de aeronaves em situação irregular. Foram encontrados indícios de que os aviões de pequeno porte vinham sendo usados com frequência, mesmo tendo os seus certificados de aeronavegabilidade cancelados.

A ação fiscal relacionada à aviação civil, em apoio à PF e ao MPF no cumprimento de mandados de busca e apreensão, abrangeu dois aeródromos regulares e cinco aeronaves. Das três aeronaves apreendidas por falta de condições de aeronavegabilidade, duas eram alvos de busca e apreensão e foram encontradas no pátio do Aeroporto de Novo Progresso, local que concentrou a maior parte do trabalho. Ao todo, 75 agentes e servidores públicos federais participaram da operação de fiscalização.

As aeronaves acauteladas estão com os certificados cancelados por falta de renovação do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA). Foram encontradas evidências (notas de abastecimento recentes, por exemplo) que indicam operações frequentes dos aviões apreendidos cautelarmente.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC