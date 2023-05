Como ajudar as crianças e os adolescentes com a ansiedade pré-provas?

A maior parte das escolas brasileiras ainda faz uso de avaliações formais como instrumento de verificação de aprendizagem. Segundo relatório do Pisa – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a ansiedade em momentos de avaliação está associada à percepção das provas serem ameaçadoras.

Essa ansiedade em período de provas é uma das emoções que podem interferir no processo de aprendizagem. Por isso, as famílias e as escolas devem se juntar para ajudar os alunos nesse período para reduzir a ansiedade deles.

A psicóloga Shannon Brady, professora da Universidade Wake Forest diz que “é importante que paremos de definir as provas como algo inerentemente negativo”. Assim, as instituições de ensino podem trabalhar com os estudantes quais são os objetivos reais de uma avaliação contribuindo para o entendimento dela como fonte de aprendizagem e de diagnóstico das competências desenvolvidas.

Segundo o educador e psicólogo Rossandro Klinjey, em entrevista para o jornal Estado de Minas, é importante que os responsáveis validem o sentimento dos filhos. Dessa forma, de acordo com ele, "validar significa mostrar ao seu filho que entende o que ele está sentindo e que não está errado por se sentir assim".

O importante é acolher e estimular a criança e o adolescente a encarar os desafios e a entender que o erro faz parte do processo de aprender.