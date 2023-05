ANA e Agência Brasileira de Cooperação se reúnem com governo da Argentina para discutir novos projetos da pauta bilateral do período 2023-2025

Em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) promove reunião com o governo da Argentina, entre 29 a 31 de maio, em Buenos Aires. Com o objetivo de discutir sobre novos projetos que integrarão a pauta bilateral do período de 2023 a 2025, com ênfase na bacia hidrográfica do rio da Prata O encontro conta com a participação do coordenador de Articulação e Planejamento Internacional da ANA, Raimundo Lima, para abordar as questões de gestão integrada de recursos hídricos e contribuir na negociação dos projetos para o biênio.

A Secretaria de Infraestrutura e Política Hídrica (SIPH) do Ministério do Interior, Obras Públicas e Habitação da Argentina e a ABC negociam um novo projeto bilateral em função dos resultados da implementação do projeto Desenvolvimento de Capacidades da Argentina e do Brasil na área de Gestão Integrada de Recursos Hídricos, com vigência até junho de 2023. Nesse cenário a ANA e a SIPH realizam atividades de capacitação e missões com temas de interesse de ambas as instituições.

Parra encerramento desse projeto, acontecerá na sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em Brasília, na primeira quinzena de julho, o Seminário Brasil-Argentina sobre gestão de bacias hidrográficas com ênfase na bacia do Prata. O evento apresentará os resultados da iniciativa e as perspectivas da parceria entre as entidades de ambos os países para os próximos anos.

O projeto vigente está inserido na agenda da cooperação oficial brasileira com países em desenvolvimento a partir de ações de intercâmbio de experiências em gestão de bacias, monitoramento e integração com foco na hidrologia. A iniciativa também contempla, além do monitoramento hidrometeorológico, o intercâmbio de experiências para a prevenção de eventos hidrológicos críticos e capacitação em temas da agenda de recursos hídricos dos dois países especialmente com foco na bacia do rio da Prata.

A ANA tem um histórico de cooperação com instituições argentinas em projetos bilaterais e como coparticipante em iniciativas regionais – ações do CIC Prata, Projeto GEF, e outras. Além disso, a instituição tem prestado apoio técnico a diferentes iniciativas coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

