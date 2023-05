LAURA PAUSINI É NOMEADA PERSONALIDADE DO ANO 2023 DE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO™

A Academia Latina da Gravação™ anunciou que a ganhadora do Latin GRAMMY® e do GRAMMY®, Laura Pausini, será a Personalidade do Ano 2023 de A Academia Latina da Gravação™.

Pausini será homenageada por sua carreira como artista multifacetada e multilíngue, bem como por seu compromisso contínuo de apoiar causas de justiça social que lhe são caras, incluindo os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+ e o combateàfome no mundo.

“Laura Pausini é uma das artistas mais talentosas e queridas de sua geração cujo compromisso com a defesa e a igualdade de direitos é exemplar”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Ao longo de sua carreira de mais de três décadas, sua voz extraordinária continuamente rompe barreiras entre idiomas e gêneros, criando um vínculo especial com o público em todo o mundo.”

Por sua vez, Pausini disse “Sinto-me extremamente honrada por receber esse incrível reconhecimento de A Academia Latina da Gravação. Ser nomeada Personalidade do Ano neste momento em que estou comemorando 30 anos de carreira é algo que ainda não consigo descrever. Só posso sentir uma profunda gratidão pela Academia Latina e seus membros, por meus colegas que sempre me receberam de braços abertos, mas, acima de tudo, por meu amado público, que transformou um sonho nascido em minha cidade natal, na Itália, em uma bela realidade e que me levou a lugares que nunca sonhei que iria com minha música. A língua espanhola abriu as portas para mim desde muito jovem, fez com que eu me sentisse em casa, me inspirou a seguir em frente e a explorar e a viver a música sem barreiras ou limites. Dizer hoje que receberei esse importante reconhecimento me enche de orgulho, de alegria e de força para continuar dando passos fortes para inspirar a nova geração de artistas que levam a música que carregam em seus corações para o alto. Obrigado do fundo do meu coração, estou muito emocionada. Vejo vocês em breve em Sevilha”.

Laura Pausini é uma das artistas mais famosas da música latina atual. Ela traduziu com perfeição a emoção por trás de seus sucessos de âmbito global em seis idiomas diferentes, inclusive no mercado de língua espanhola, onde lançou seu primeiro álbum em 1994. Pausini já vendeu mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo e está comemorando 30 anos no mercado da música este ano. Além de suas realizações profissionais, ela também usou sua plataforma para apoiar iniciativas filantrópicas e humanitárias relacionadas aos direitos LGBTQ+, direitos das mulheres, fome, pobreza, mudanças climáticas, além de apoiar entidades que combatem a violência contra a mulher. Pausini foi homenageada com o Starlite Humanitarian Award, o Global Gift Humanitarian Award e foi nomeada Pessoa do Ano pelo Diversity Media Awards por seu apoioàcomunidade LGBTQ+. Em 1995, ela escreveu e lançou "Il Mondo che Vorrei /El Mundo Que Soñé" para a UNICEF e foi nomeada porta-voz da LILA, a Liga Italiana da Luta contra a AIDS, em 2004. Em 2014, a artista também foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos e organizou e participou de shows que levaram ajuda a áreas afetadas por desastres naturais no Chile, Peru, Beirute e Itália. Em 2021, ela ganhou um Globo de Ouro de Melhor Canção Original por "Io Sì (Seen)", que escreveu em parceria com Diane Warren para o filme La vita davanti a sé. A música também lhe rendeu uma indicação ao Oscar. No ano passado, ela lançou o filme original da Amazon Laura Pausini: Pleased to Meet You. A cantora está compondo as músicas de seu 11º álbum de estúdio em espanhol e iniciará uma extensa turnê mundial no próximo verão do hemisfério norte.

Pausini será celebrada em uma apresentação de gala especial repleta de estrelas, com um concerto de tributo emocionante, incluindo interpretações de seu renomado repertório executado por uma série de artistas e amigos notáveis. Os detalhes do cobiçado evento a ser celebrado durante a Semana do Latin GRAMMY de 2023 em Sevilha, Espanha, serão anunciados em uma data posterior.

A cerimônia Personalidade do Ano de A Academia Latina da Gravação reconhece os músicos de herança ibero-americana e honra suas realizações artísticas na indústria musical latina, assim como seus esforços humanitários. Os artistas anteriormente homenageados são: Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), PlácidoDomingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) e Emilio Estefan (2000).

A receita líquida arrecadada com a cerimônia da Personalidade do Ano de A Academia Latina irá para instituições beneficentes da Fundação Cultural Latin GRAMMY.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação™ em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 7,6 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

