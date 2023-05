Receita paga nesta quarta primeiro lote de restituição do IR 2023

A Receita Federal libera nesta quarta-feira (31) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física de 2023. Os valores estãodepositados na conta-corrente do contribuinte, indicada na declaração.

O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem feza declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix.

Para consultar se a restituiçãoestá disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internete clicar nos itens "Meu Imposto de Renda" e "Consultar a Restituição".

Clique aqui para ler e ouvir a série completa Tira-Dúvidas do IR 2023 .

Nesteprimeiro lote, considerado pelo órgão o maior da história, são pagoscerca de R$ 7,5 bilhões aos contribuintes.

A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina hoje, às 23h59.