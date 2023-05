Diretora de sustentabilidade da The LYCRA Company participará de painel de discussão na reunião anual da Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida da ONU

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções tecnológicas e de fibras inovadoras e sustentáveis para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que é parceira de apoio da Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida da ONU no dia 1o de junho. Jean Hegedus, diretora de sustentabilidade da empresa, será uma das palestrantes da reunião que acontecerá na sede das Nações Unidas, na cidade de Nova York, e que reunirá a mídia, as partes interessadas do setor e os representantes das Nações Unidas para destacar ações, soluções e progresso dos setores de moda e estilo de vida para avançar o conhecimento e fortalecer o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

The LYCRA Company’s sustainability director, Jean Hegedus, joins a panel discussion at the United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network Annual Meeting, which takes place at United Nations Headquarters in New York City on June 1. (Photo: Business Wire)

Hegedus participará do painel de discussão sobre "Indústria, inovação e infraestrutura: projetando um futuro melhor" em apoio ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número nove. Ela destacará a colaboração anunciada anteriormente pela The LYCRA Company com a Qore® para usar seu produto QIRA® com o objetivo de reduzir significativamente a pegada de carbono da fibra LYCRA ® em até 44%*.

Produzido a partir de milho cultivado em campo, o QIRA® é um ingrediente-chave que será usado para fabricar a fibra LYCRA® bio-derivada. Com 70% de conteúdo renovável, essa nova fibra pode ser usada em uma grande variedade de aplicações, incluindo roupas de banho, jeans e fraldas.

"A LYCRA Company visa fornecer soluções que ajudem nossos clientes a reduzir sua pegada ecológica e apoiar suas metas de sustentabilidade", disse Hegedus. "Nossa colaboração com a Qore® nos permite abordar a descarbonização com a escala e a velocidade necessárias".

A fibra LYCRA® renovável com QIRA® oferecerá funcionalidade equivalente e cumprirá os mesmos padrões de desempenho da fibra tradicional. Como resultado, as fábricas, marcas e varejistas apreciarão o fato de que isso não exigirá a reengenharia de processos, padrões de vestuário ou tecidos.

"Estamos muito contentes em receber Jean Hegedus novamente em nossa segunda reunião anual", disse Kerry Bannigan, diretora executiva do Fashion Impact Fund. "Como membro da Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida das Nações Unidas, a The LYCRA Company mostrou seu compromisso em criar um caminho para um futuro mais sustentável, e o trabalho colaborativo que está fazendo com os parceiros do ramo ajuda a apoiar os avanços progressivos do setor para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

*Estimativa da avaliação do ciclo de vida desde a extração de matérias-primas até o produto final (cradle-to-gate) para uma unidade de fabricação de fibras LYCRA® representativa, junho de 2022, preparada pela Ramboll US Consulting, Inc.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, e possuindo marcas líderes de consumo e comércio como: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, e TACTEL®. Com sede em Wilmington (EUA), a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, experiência técnica, soluções sustentáveis, suporte de marketing e mercado LYCRA ONE™. A The LYCRA Company visa agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para atender às necessidades do consumidor em conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse lycra.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

QIRA® é uma marca comercial da Qore®.

Sobre a Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida da ONU

A Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida é uma plataforma on-line hospedada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para as partes interessadas do setor, meios de comunicação, governos e entidades do sistema da ONU. A rede apresenta e possibilita colaborações que aceleram a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida da ONU é uma iniciativa conjunta do Escritório das Nações Unidas para Parcerias e do Fashion Impact Fund. https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network

