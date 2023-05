Estado assina memorando para produção de hidrogênio verde

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sema), e as empresas Green EN.IT e Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A. assinaram, nesta terça-feira (30/5), um memorando de entendimento (MdE) a fim de estabelecer uma cooperação para a produção de hidrogênio verde (H 2 V) no Rio Grande do Sul. Esse foi o quinto MdE assinado entre o governo e empresas privadas para o desenvolvimento de projetos do setor.



“Essa parceria reforça o nosso compromisso em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No final do ano passado, assinamos o Acordo de Paris para reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e neutralizá-las até 2050”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann. “Estamos trabalhando no sentido de fazer uma transição energética para a descarbonização. Nosso Estado tem pensado no consumo interno da produção deH 2 Ve, com o uso das nossas estruturas, temos um diferencial em relação aos outros entes da federação.”

O Estado busca o desenvolvimento de infraestrutura e de pesquisas sobre tecnologias deH 2 V. Nesse sentido, promove parcerias internacionais com empresas de referência no mercado. Outros memorandos já foram assinados com Neoenergia, Enerfin, Ocean Winds e White Martins.

“Nesse novo cenário de transição energética, o Rio Grande do Sul precisa assumir o protagonismo na produção de energias renováveis. Podemos produzir para o consumo interno e também exportar”, disse o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo. “A Sedec está em estreita relação com a Sema e daremos todo o suporte técnico para o êxito dos projetos na área.”

Com vigência de três anos, além do foco na cooperação pelo desenvolvimento de projetos para produção deH 2 V, o acordo pretende viabilizar a identificação de eventuais entraves regulatórios e fiscais. A proposta de celebração do memorando atende ao interesse do governo em ampliar a matriz energética renovável, contribuir para a descarbonização e multiplicar oportunidades de trabalho, renda e riqueza.

A Green EN.IT, com sede em Londres e escritórios na Itália, tem experiência em energia renovável e produção deH 2 V. Investidora em projetos de infraestrutura de energia verde, a empresa atua na geração, transmissão e distribuição de energia. A Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A. já desenvolveu um projeto de geração eólica com capacidade de 516 MW a ser instalado em São José do Norte, município localizado no extremo sul do Estado.

Potencial do RS

O método para a produção deH 2 Vexige uma grande quantidade de energia elétrica. Para tanto, é indispensável que essa energia seja originada em fontes limpas e renováveis, como eólica e solar. Atualmente, 80% da energia produzida no Estado tem origem renovável, sendo cerca de 20% de energia eólica, com grande margem de exploração do potencial.

Segundo o Atlas Eólico do RS , a capacidade eólica para ventos em terra firme (onshore) é de 102,8 gigawatts (GW) e mais 114,2 GW em alto-mar (offshore). Atualmente, o Estado produz 5% dessa capacidade, o que evidencia a possibilidade de larga exploração dos ventos.

Há no Estado 61 projetos onshore em 31 municípios que somam 15,5 GW e projetam investimentos de R$ 90 bilhões. No litoral, existem 22 projetos eólicos offshore, que somam 56,7 GW e investimentos previstos em torno de R$ 750 bilhões.