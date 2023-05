Ponte de Porto Soberbo tem custo estimado em R$ 125 milhões

Comitiva brasileira, liderada pela região, se reuniu no parlamento do Mercosul (Foto: Amuceleiro/Divulgação)

Nesta segunda-feira (29), líderes políticos e empresariais do Brasil e da Argentina se reuniram na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, junto ao Parlamento do Mercosul (Parlasul), para debater a integração fronteiriça entre Misiones, na Argentina, e Rio Grande do Sul, no Brasil. O principal tema da agenda foi a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, ligando os municípios de Tiradentes do Sul (RS) e El Soberbio (Misiones).

A ponte, projetada para ter 464 metros de extensão, será a menor travessia entre os dois países. A estimativa de custo para a obra é de 25 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 125 milhões.

Uma boa notícia recebida recentemente pela Amuceleiro, associação regional, foi o sinal verde do governo do Estado, que se mostrou disposto a investir R$ 4,5 milhões para cobrir os custos do projeto técnico da ponte.

Uma das intenções das lideranças regionais e de Misiones é garantir financiamento por meio do Focem - Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul. Esse fundo destina-se a financiar programas que promovam a convergência estrutural, desenvolvam a competitividade, fortaleçam a coesão social, especialmente nas economias menores e regiões menos desenvolvidas, além de apoiar o funcionamento institucional e o processo de integração.

O Focem é o primeiro mecanismo solidário de financiamento próprio dos países do Mercosul e tem como objetivo reduzir as assimetrias no bloco. Segundo o site oficial do Mercosul, os fundos são doados aos países, em forma de doação não reembolsável, para financiar até 85% do valor elegível apresentado por eles.

