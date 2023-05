Convocatória Iberescena 2023-2024 recebe candidaturas até 26 de julho

Está oficialmente aberta a Convocatória Iberescena 2023-2024 para projetos de artes cênicas. A Funarte representa o Brasil no programa, formado também por outros 16 países. Até 26 de julho, são aceitas inscrições em três Linhas de Apoio:Criação em Residência, com aporte de até 10 mil euros;Coprodução de Espetáculos de Artes Cênicas, com auxílio de até 15 mil euros;Programação de Festivais e Espaços Cênicos, com até 20 mil euros por projeto.

As candidaturas podem ser efetuadas pela plataforma do Iberescena ( iberescena.org ). A candidata(o) precisa clicar em "Iniciar Sesión" ("iniciar sessão"), disponível na parte superior direita do website; e registrar nome de usuário e senha. Uma vez registrada(o) e logada(o), a candidata ou candidato visualiza seu nome no local onde antes aparecia"Iniciar Sesión", com uma área clicável com a opção de "NUEVA SOLICITUD". A cada etapa da inscrição que for realizada, é preciso ir clicando em "GUARDAR BORRADOR" ("salvar rascunho"). Na página própria de cada uma das três linhas da convocatória, o programa disponibiliza um arquivo tutorial com todas as etapas de inscrição.

Novidades da convocatória

Para o Concurso 2023-2024, foram revistos alguns dos parâmetros modificados durante a pandemia e incluídos outrosnovos. Para destacar alguns deles, foram reconsiderados os países-membros mínimos necessários para a composiçãodos projetos candidatos, fixando-se pelo menos dois artistas convidados e/ou companhias de dois países-membros para as linhas de Criação em Residência e Programação (e mantendo os dois núcleos de coprodução da Linha deCoprodução).

Foram também revistos os valores dos apoios para cada uma das três linhas e é agora aplicada uma nova cláusula de nãoprecariedade em que, embora o Conselho Intergovernamental possa conceder uma ajuda inferior ao valorsolicitado, esse valor não pode ser inferior a 40% do requerido pelo proponente, garantindo assim um melhordesenvolvimento dos projetos beneficiados. Outro aspecto a ser destacado em relação ao uso dos recursos do programa é que, a partir de 2024, poderá ser inscrito auxílio financeiro de apoio à infância, de forma a conciliara vida familiar e profissional dos artistas.

Neste Concurso 2023-2024, as pessoas que não forem beneficiadas poderão ter acesso àpontuação de seus projetos, bem como às anotações e/ou recomendações pertinentes que tenham sido feitas aoseu projeto, por meio da Plataforma Iberescena.

Um vídeo de apresentação do concurso está disponível na página do Iberescena noFacebook ( facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas ) e dúvidas também podem ser enviadas para o [email protected]

Acesse as páginas das Linhas da Convocatória:

Criação em Residência

Coprodução de Espetáculos de Artes Cênicas

Programação de Festivais e Espaços Cênicos