Damares condena ataques que recebeu de seu próprio campo político

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (13), defendeu-se de ataques que sofreu de apoiadores da direita, segundo ela por uma interpretação equivocada de declarações que deu à imprensa sobre sua atividade política recente.

— Eu queria chamar a atenção dos amigos, especialmente dos amigos da minha turma do lado de cá, da direita: parem de acreditar em tudo que está sendo dito e parem de atacar os seus próprios soldados. Infelizmente, eu tenho observado que a direita é um exército que deixa para trás seus próprios soldados — avaliou.

Em sua defesa, Damares apontou o trabalho realizado em seu mandato, à frente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) e em outras instâncias do Senado.

— Estou presidindo a CDH e, acreditem, saiu um relatório: [a comissão está] disparada, a primeira, em primeiríssimo lugar em atividades, deliberação de matérias, reuniões, audiências públicas. É assim que eu mostro para o Brasil como conservadores trabalham — concluiu.