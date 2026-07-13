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Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026

Multinacional japonesa estará no evento em parceria com a IOTEC — empresa que comercializa peças para reposição de impressoras e equipamentos de in...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 19h45
Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Divulgação Canon

A Canon do Brasil, em parceria com a IOTEC, participa da FuturePrint 2026 com uma proposta clara: apresentar ao mercado um portfólio completo de soluções de impressão, capaz de atender desde pequenos escritórios até operações corporativas, técnicas e de produção em grande escala. A empresa destaca tecnologias que combinam alta qualidade de imagem, produtividade, baixo custo operacional e confiabilidade.

Durante a feira, a Canon dará visibilidade a três grandes pilares de seu portfólio. O primeiro é a linha de impressoras MAXIFY, com os modelos GX2010, GX4010, GX5010 (GX5110) e GX7110, desenvolvidos para entregar elevado rendimento de tinta, baixo custo por página, qualidade consistente e alta confiabilidade para empresas de diferentes portes.

Outro destaque é a linha imagePROGRAF, voltada para grandes formatos, com os modelos TC-21 e TM-350. As soluções foram desenvolvidas para aplicações em engenharia, arquitetura, construção civil, design, GIS e comunicação visual, unindo precisão, produtividade e excelência na reprodução de documentos técnicos e gráficos.

A Canon também apresentará soluções para outsourcing de impressão, com os equipamentos imageRUNNER C3326 e o novo imageFORCE 1643i, que oferecem recursos avançados de segurança, conectividade, gerenciamento documental e integração com ambientes corporativos.

Complementando o portfólio, estarão expostas a impressora fotográfica profissional PRO-1100 e a impressora A3 PIXMA iX6810, evidenciando a diversidade de soluções da marca para diferentes segmentos.

Nesta edição, a presença da Canon se destaca também pela integração ainda mais estratégica com a IOTEC. A parceria permitirá aos visitantes conhecer aplicações práticas, receber atendimento consultivo e conversar com especialistas sobre as necessidades de seus negócios.

"Temos como foco na FuturePrint 2026 ampliar o relacionamento com revendedores, empresas de outsourcing de impressão, integradores de tecnologia, departamentos corporativos de TI, escritórios de arquitetura e engenharia, gráficas rápidas, empresas de comunicação visual e profissionais da fotografia com soluções que atendem diversos públicos", afirma Rubens Santos, gerente de Vendas da Canon do Brasil.

Serviço:

O que: Future Print 2026 Quando: 14 a 17 de julho de 2026 Onde: Distrito Anhembi, em São Paulo

Ingressos: A Feira de Serigrafia, Sign e Impressão Digital Têxtil.

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