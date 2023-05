Quais as cores que serão tendência em 2023?

As cores tendências são escolhidas por empresas, como a Pantone e a WGSN, que todo ano selecionam uma cor específica para ser considerada a "cor do ano". A partir dessa definição, essa cor é utilizada por outras empresas em seus produtos, tanto em tintas como em produtos de decoração e, até mesmo, em eletrônicos.

Para além da tendência da cor do ano, há também a preocupação de conectar as cores com as emoções e os sentidos das pessoas. De acordo com o estudo Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity, há a assimilação de cores com as emoções. Dessa forma, o uso de colorimetria em diferentes ramos e atividades, pode implicar em traduzir e destacar uma visão mais ampla e abstrata das colorações.

Para Caio Jesus, Cofundador da É da Casa, plataforma especializada em produtos para construção, reforma e decoração, profissionais da área como arquitetura e design devem estar sempre atentos não apenas às tendências de mercado, mas também para os fatores sensoriais que os projetos podem despertar.

“É preciso estar sempre atento para qual a melhor cor a ser utilizada em cada espaço, bem como qual a combinação entre as cores terá o resultado desejado” pontua Caio.

Cor tendência e as emoções

A primeira tendência de cor de 2023 é a Viva Magenta, da Pantone, empresa norte-americana autoridade na linguagem universal de cores. Desde 1999, a companhia Pantone define a cor de cada ano, bem como a paleta de cores a ser utilizada em conjunto com as cores tendências. A cor Viva Magenta foi escolhida como a cor deste ano pela Pantone por representar um “novo vigor” que impulsiona a alegria, o otimismo e a celebração.

A empresa WGSN (Worth Global Style Network) definiu a cor Galactic Cobalt como tendência para 2023, por ser uma cor ligada ao espaço e ao metaverso, entre outros.

“Enquanto tons de azul mais escuros remetem à inovação, como a cor escolhida pela WGSN, os tons mais claros causam uma sensação de relaxamento e de tranquilidade. Além disso, cores neutras como os tons terrosos e o off-white continuam como tendência em 2023”, explica Caio.

A WGSN já se antecipou, e já definiu a cor Apricot Crush como tendência para 2024. De acordo com a empresa, a cor alaranjada foi pensada para criar uma atmosfera de restauração e energia para os ambientes.

Para fomentar a gama de cores que estão em alta, a empresa É da Casa traz algumas dicas de cores e explica os significados por trás de cada tom:

Tons terrosos: trazem uma sensação de reconexão com a natureza, com atividades artesanais e com a simplicidade, ou seja, são cores que geram sensação de tranquilidade e de harmonia, as quais são perfeitas para desacelerar e criar um ambiente relaxante.

Off-white: é a escolha ideal para aqueles que buscam uma cor mais clean, mas que não querem utilizar a cor branca comum. O off-white, assim como todas as cores que se assemelham ao branco, é uma ótima opção para dar uma sensação de amplitude em pequenos espaços.

Cores claras: são ideais para serem utilizadas em ambientes minimalistas, além de serem cores que sempre estão na moda. "Não faltam opções de cores para agradar a todos os gostos, sejam elas cores como a cor do ano Pantone, ou até mesmo cores mais clean como o off-white”, complementa Caio.

Website: https://www.edacasa.com.br