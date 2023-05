Tarifas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante são reajustadas em 4,75%

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira,30 de maio,divulgou a Portaria nº 11.443, de 26 de maio de 2023 (clique no link para acessar), da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),que reajusta astarifas aeroportuárias do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante(ASGA), no Rio Grande do Norte. Os reajustes tarifários, realizados anualmente, estão previstoscomo mecanismo de atualização monetária e têm como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no contratode concessão. Os novos valores só poderão ser praticados 30 dias após a divulgação do reajuste pela concessionária.