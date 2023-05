Nova tabela do Imposto de Renda beneficiará mais de 13 milhões de brasileiros

Começou a valer em maio a nova tabela do Imposto de Renda. Com isso, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebam até R$ 2.640 não terão que pagar imposto de renda.

Com a nova tabela, mais de 13 milhões de pessoas serão beneficiadas e não pagarão nada de Imposto de Renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. Quem ganhar acima disso pagará apenas sobre o valor excedente.

Nova Tabela do Imposto de Renda

A última atualização da tabela do IR foi em 2015. Há 8 anos a faixa de isenção havia sido fixada em R$ 1.903,98. Desde então, a inflação foi de aproximadamente 50% e nenhum reajuste aconteceu.

Para operacionalizar a nova medida, a faixa de isenção será ampliada para R$ 2.112, sendo permitida a dedução automática de R$ 528. Por isso, quem ganha até R$ 2.640 deixará de pagar Imposto de Renda.

É importante destacar que o desconto de R$ 528 é opcional, ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual (previdência, dependentes, alimentos) não será prejudicado.

A decisão atende aqueles que ganham até dois salários-mínimos, sem reduzir demasiadamente a tributação das faixas mais altas de renda.

O que mudou na nova tabela do Imposto de Renda?

A faixa de isenção subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. O valor das outras faixas foi mantido, mas quem ganha acima dos R$ 2.112 só paga Imposto de Renda sobre o valor excedente, segundo a Receita. Isto faz com que todos sejam beneficiados pela nova tabela.

Valor Fixo

Foi criada uma dedução automática de R$ 528. Isso significa que a pessoa que ganha até R$ 2.640 (R$ 2.112 mais os R$ 528) não pagará nada de imposto de renda — nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual.

Benefícios

A medida vai beneficiar mais as pessoas com renda mais baixa. Mais de 13 milhões de brasileiros vão deixar de pagar Imposto de Renda.

Obrigatoriedade

A mudança não influencia no envio da declaração do Imposto de Renda deste ano. A nova tabela já está em vigor e só vai ser considerada na declaração do IR de 2024.

Desconto Simplificado

Mesmo com o benefício do desconto simplificado de R$ 528, é preciso ficar atento, pois ele é opcional. A Receita diz que quem tem direito a descontos maiores pela lei, como previdência e dependentes, não será prejudicado.

Para quem ganha R$ 10 mil, por exemplo, não valerá a pena o desconto simplificado de R$ 528, de acordo com a Receita. Isto porque as deduções atuais são maiores do que este valor. Quem decide se vale a pena usar o desconto ou as deduções legais é a empresa pagadora. Para quem recebe dois salários mínimos (R$ 2.640), o desconto sempre será usado.