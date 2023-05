Governador participa de evento que celebra termo de cooperação entre Petrobras e Refinaria Riograndense

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta segunda-feira (29/5), em Rio Grande, da assinatura de um termo de cooperação entre a Refinaria Riograndense, a Petrobras, a Braskem e o grupo Ultra para a realização de testes de biorrefino.

A solenidade ocorreu durante uma reunião-almoço na Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande. A Petrobrás vai investir R$ 45 milhões em testes industriais para a geração de produtos petroquímicos e combustíveis de origem renovável na Refinaria Riograndense. O primeiro teste está previsto para novembro, iniciando um processo que busca transformar a Riograndense na primeira biorrefinaria do país.

O governador destacou a importância da transição energética em razão das questões ambientais e também para a sustentabilidade das operações da refinaria no futuro. “A refinaria, no modo em que opera hoje, necessitaria de investimentos muito altos para se manter, e ainda com uma receita menor”, explicou Leite. “Por isso, essa conversão energética usando matéria-prima de origem vegetal, além de ser muito importante do ponto de vista ambiental e de dar um selo de sustentabilidade ao RS, também vai garantir a operação de uma refinaria que é muito importante para Rio Grande e para todo o Estado.”

Leite também reforçou que o Estado vai participar do processo de viabilização da biorrefinaria. “Vamos estar ao lado do que o governo federal encaminhar para que as regulamentações evoluam na direção adequada”, ressaltou. “Também ajudaremos a viabilizar o que for necessário para que esse empreendimento dê certo, pelo financiamento dos nossos bancos de desenvolvimento, pelos licenciamentos e por tudo aquilo que dê celeridade para essa iniciativa. Afinal, a medida irá impactar positivamente a vida de muitas pessoas, assim como a estratégia de desenvolvimento do Estado.”

A Refinaria Riograndense, uma das primeiras do Brasil, produz um bilhão de litros de combustíveis por ano. Com o resultado positivo dos testes, que começam já neste ano, o local estará preparado para produzir principalmente bioaromáticos para a indústria petroquímica.

O primeiro teste vai gerar insumos renováveis a partir de uma tecnologia desenvolvida pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, exaltou o papel da refinaria de Rio Grande na história da produção de derivados do petróleo no país e reforçou a importância de um olhar para as oportunidades de biorrefino. “Estamos fazendo uma mescla muito saudável e positiva de passado, presente e futuro. Olhando para um passado imponente e importante e atuando como catalisadores para um novo tempo”, disse Prates.

Antes do evento, o governador aproveitou a agenda em Rio Grande para, ao lado do prefeito Fábio Branco, vistoriar as obras de revitalização do Porto Histórico, que receberam investimentos do governo do Estado.

Leite e Branco conferem obras do Porto Histórico -Foto: Maurício Tonetto/Secom