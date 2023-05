ANAC participa de encontro do Painel de Artigos Perigosos da OACI no Rio

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) participou do encontro do Painel de Artigos Perigosos (em inglês,Dangerous Goods Panel, ou DGP) da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). O encontro, sediado na cidade do Rio de Janeiro, entre 8 e 19 de maio, discutiu estudos de autoridades e especialistas da aviação civil internacional a respeito do transporte aéreo de artigos perigosos e estabeleceu políticas para o manuseio seguro desses objetos no setor.

No evento, realizado a cada dois anos, a Agência participou também dos Grupos de Trabalho (em inglês,Working Groups, ou WG) que avaliam e atualizam os dispositivos que regulamentam o transporte de artigos perigosos, cuja regulamentação pode variar de país para país. Nessas atividades, os representantes da ANAC puderam contribuir para o aprimoramento dos protocolos de segurança e a organização das atividades futuras do Painel.

As conclusões e discussões no encontro também têm reflexo nos regulamentos nacionais sobre a temática, uma vez que os principais regulamentos internacionais vigentes sobre artigos perigosos também servem como base para a elaboração dos regramentos e manuais de procedimentos estabelecidos pela ANAC.

A participação da Agência nas discussões do DGP enfatiza a importância da presença do Brasil na regulamentação internacional e no aprimoramento cada vez maior da segurança operacional no modal da aviação civil em escala local e global.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC