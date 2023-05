CASACOR São Paulo começa terça-feira (30), com o tema Corpo&Morada

A CASACOR São Paulo começa nesta terça-feira, 30 de maio, e segue até 06 de agosto, no Conjunto Nacional, com o tema Corpo&Morada. A proposta da 36ª edição é a de trazer novas leituras e abordagens para tratar de grandes questões como inclusão, diversidade e sustentabilidade.

Este ano, a mostra está num espaço ampliado, com mais de 11.000m² de área construída, e ocupa o mezanino e o terraço aberto do prédio, com uma configuração totalmente nova para os visitantes, que poderão conhecer ainda mais de perto a arquitetura do edifício, ao longo do circuito com 73 ambientes.

Os curadores da CASACOR, Livia Pedreira, Pedro Ariel Santana e Cris Ferraz, amparados em pesquisas de tendências, definiram o conceito do ano, sintetizado no tema Corpo&Morada. A partir daí convidaram artistas, arquitetos, designers de interiores e paisagistas para criarem instalações e ambientes que promovessem reflexões e experiências para o visitante durante todo o percurso da mostra.

Para comemorar 30 anos de parceria com a CASACOR, a Deca convidou o arquiteto Sig Bergamin. Há três décadas, o arquiteto assinou um ambiente para a marca e agora, retorna para celebrar, com um ambiente que vai mostrar a história das últimas três décadas do banheiro brasileiro. Já a Portinari, leva para a CASACOR São Paulo Alex Hanazaki, conhecido por seus projetos marcantes nas edições em que participou. A Duratex, terá a arquitetura da carioca Paola Ribeiro.

A LG convidou o escritório BC Arquitetos. O catarinense Marcelo Salum vai assinar a Casa Riachuelo. E o arquiteto Ricardo Abreu foi convidado pela Coral para projetar o ambiente da marca. O trio paulista Carolina Mauro, Daniela Frugiuele e Filipi Troncon, da Suíte Arquitetos, vai projetar o espaço da Cosentino. Outro trio, a Très Arquitetura, foi convidado pela Celmar, que estreia na CASACOR São Paulo com ambiente proprietário, bem como a Líder, que traz o escritório Figueiredo Fischer Arquitetos para fazer seu espaço.

Os visitantes vão conhecer ainda os projetos de Guilherme Torres, Léo Shehtman, Brunete Fraccaroli, Eduardo Baldelomar, Caio Bandeira e Thiago Martins, Maria Clara Marback, Cristiane Pepe e Ecatherina Brasileiro, José Carlos Navarro, Fernanda Rubatino, Letícia Nannetti, Salvio Júnior e Moacir Júnior, Tufi Mousse, Rodolpho Schier, Juarez Cruz, Luciana Viganó, Adriana Valle e Patricia Carvalho, Bianca da Hora, Josemar Costa Junior, Gleuse Ferreira, Gustavo Martins, Mônica Costa, Cacau Ribeiro, Hellen Pacheco, Quintino Facci, o trio Silvia Camargo, Caru Cunha e Nana Cunha, Carla Felippi, Luiz Otávio Debeus, Ticiane Lima, Érica Salguero, Mauro Contesini, Tota Penteado e Ricardo Caminada, Flávia Burin e Bruna Moretti, Barbara Dundes, Marcela Penteado, Gabriel de Lucca, Paulo Azevedo, Carlos Navero, Cilene Lupi, Vilaville Arquitetura e Samuel Angelo em parceria com Zéh Henrique Domingues.

O elenco de paisagistas traz os talentosos Bia Abreu, Clariça Lima, Catê Poli e João Jadão, Ricardo Pessuto, Luciana Bacheschi e Gabriela Pileggi, Luciano Zanardo e a dupla Felipe Stracci e Luciana Pitombo, do Plantar Ideias.

No time de estreantes está a arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, que divide a autoria do projeto com José Carrari Filho e Gabriel Ramires. A arquiteta e ativista social, Ester Carro, da ONG Fazendinhando, além das arquitetas Audrey Carolini, Thamires Mendes, do ArqTab, que se juntaram a Maycon Fogliene, Anna Yuri e Jefferson Anthero, Andressa Danielli e Vanessa Pasqual, Bruno Moraes, Danielle Vit, Daniel Szego e Fredy Terzian, Felipe e Eloy Fishberg, Felipe de Almeida, Isabella Nalon, Juliana Cascaes, Rafael Zampini, Renan Altera e Rubia Vieira.

Experiência CASACOR

Logo na entrada da mostra, dando boas-vindas, e depois novamente no meio do circuito, a intenção é convidar à imersão em um ambiente natural, que simula uma floresta com seus sons, aromas e árvores. Será um Banho de Floresta que propõe a reflexão sobre a preservação da nossa biodiversidade. A entrada do evento tem ainda uma homenagem ao Conjunto Nacional e a bilheteria reproduz a luz e os detalhes do famoso domo do prédio.

A aproximação com o universo das artes ficará ainda mais evidente este ano. Pela primeira vez, a CASACOR São Paulo terá sua própria Galeria de Arte, com o gaúcho Cézar Prestes como curador convidado. As instalações artísticas ao longo do trajeto também compõem a aura de arte, com projetos de murais, painéis, esculturas e luzes. Um dos estaques da edição é Percusus, instalação que explora a correlação entre o trabalho da artista plástica Regina Silveira e do arquiteto e designer Guilherme Torres.

Na gastronomia, o eventaz de volta o Badebec e o Myk, restaurante grego com cardápio variado. Para quem gosta de tomar um drink, a pedida é o bar Caracol. Entre as operações estreantes, a mostra terá o vegano Horta e a confeitaria saudável de Isabela Akkari.

No mall da CASACOR, a Livraria Paisagem terá uma seleção de livros de Arte e Arquitetura. A Loja Hybrida retorna com sua seleção de itens de decoração e mobiliário. A Gustavo Eyewear traz sua coleção de armações de óculos de grau e de sol. Outro espaço novo é o da Diageo, onde o público vai encontrar bebidas da marca, além da Loja Perigo, marca carioca com foco na desconstrução do linho, levando-o para a rua em looks de streetwear.

A CASACOR São Paulo 2023 tem patrocínio master Deca, patrocínio Coral, parceira de tecnologia LG, patrocínio local Duratex e Casa Riachuelo, banco oficial Banco BRB, carro oficial Peugeot, apoio local Portinari e Savoy, fornecedores oficiais The Bar e Vivo Fibra, seguradora oficial Pottencial Seguradora, media partner oficial Veja e hotel oficial Radisson Oscar Freire.