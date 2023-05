Operação de fiscalização em Goiânia flagra manutenção clandestina

Na sexta-feira, 26 de maio de 2023, fiscais da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (SAEG) realizaram, próximo ao aeródromo de Goiânia (SBNV), uma operação de fiscalização para comprovar denúncias recebidas pelos canais de comunicação da ANAC sobre manutenção e construção clandestina de aeronaves, prática conhecida como manutenção clandestina (MACA).

Contando com o apoio do SAEG, os fiscais conseguiram atestar que três pessoas não habilitadas realizavam os serviços de manutenção, contrariando o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC), n° 43, que estabelece as regras de manutenção para aeronaves (clique no link para acessar). De acordo com o normativo, apenas profissionais credenciados e habilitados pela ANAC podem realizar o serviço.

A regra existe para garantir que os trabalhadores conheçam os requisitos de prevenção e manutenção da segurança das aeronaves. O exercício ilegal da profissão configura infração à lei de contravenção penal. Por esse motivo, as pessoas foram levadas à Policia Militar de Goiás (PMGO) e assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Além do flagrante de manutenção clandestina, três aeronaves e 35 blocos de motor foram apreendidos.

A ANAC reforça a importância da sociedade em auxiliar na identificação de possíveis infrações contra o setor aéreo. Denúncias podem ser enviadas pelo serviço de atendimento “Fale com a ANAC" (clique no link para acessar), ou por meio do telefone 163. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.



Assessoria de Comunicação Social da ANAC