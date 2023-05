Aquisição de veículos para órgãos do Estado é destaque da Agenda Celic

Outro destaque é a contratação de empresa especializada para a conclusão de obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Jacuí, em São Jerônimo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A licitação para o trabalho na instituição,que tem área de 1.315,81m², será realizada na modalidade tomada de preços e ocorre naquarta-feira (31/5), às 14h.

Equipamentos para laboratório, componentes eletrônicos e materiais de segurança e proteção também serão objetos de licitações no período. No total, serão 36 certames, com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor.RS .