Secretaria da Fazenda apresenta Relatório de Transparência Fiscal do primeiro quadrimestre de 2023

Os principais dados orçamentários que constam no Relatório de Transparência Fiscal (RTF) do primeiro quadrimestre de 2023 serão apresentados à imprensa na tarde da terça-feira (30/5). A apresentação para a imprensa será no Espaço Inovação, na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), às 14h30, e haverá transmissão pelo canal do YouTube da Sefaz. Após a apresentação, o secretário-adjunto da Fazenda, Itanielson Cruz, estará à disposição dos jornalistas para esclarecimentos.

As informações foram extraídas dos relatórios da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), da Receita Estadual e do Tesouro do Estado, contabilizando o fluxo financeiro da administração direta, autarquias e fundações, inclusive o dos fundos de previdência dos servidores públicos, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. O RTF tem o objetivo de ampliar a transparência na gestão financeira dos recursos públicos.

Aviso de pauta

O quê:Apresentação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF) referente ao 1º quadrimestre de 2023

Quando:Terça-feira (30/05), às 14h30

Onde:Espaço Inovação, na Secretaria Estadual da Fazenda (Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre)