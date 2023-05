Chegada de Incas aos EUA, uma grande perspectiva para recuperar o turismo no Peru

O imperador inca caminha pelas ruas da cidade de Nova York enquanto sua comitiva dança incansavelmente ao longo do caminho, atraindo a atenção dos transeuntes que param para olhar e gravar um vídeo da cena cativante.

Peruvian actors from Cusco promoting the Inti Raymi 2023 in New York City, as tourism in Peru is once more on the rise. (Photo: PROMPERÚ).

Esta atuação foi apresentada por 30 atores de Cusco, Peru, como uma estratégia promocional para trazer o Peru de volta aos noticiários e diante de potenciais visitantes de modo positivo.

O próximo Inti Raymi (Festival do Sol), um ritual milenar de adoração ao Deus Sol, que pede a ele para prolongar os dias, foi promovido na Big Apple para colocar a celebração mais notável do calendário de Cusco no destaque internacional.

Inti Raymi homenageia o Sol todo dia 24 de junho e comemora o solstício de inverno do Hemisfério Sul. Ao longo de junho, os rituais incas são realizados para homenagear a terra, o sol e as montanhas cobertas de geleiras da região.

Apesar de reconhecer Cristo, a Virgem Maria e numerosos santos, muitos peruanos também comemoram divindades locais e naturais. Estes incluem a Pachamama (Mãe Terra) e os Apus (espíritos da montanha), que incluem picos cobertos de geleiras sagradas que protegem as aldeias da região. Celebrações andinas como o festival Qoyllur Rit'i e o Corpus Christi católico conduzemàcerimônia mais importante, o Inti Raymi.

Este convite aberto para viajantes internacionais vivenciarem o Festival do Sol 2023 também é um lembrete do que há de único e especial no Peru.

PROMPERÚ, os governos locais e o setor privado têm trabalhado intensamente para promover eventos e destinos a curto e médio prazos, visando o desenvolvimento e a prosperidade do setor de turismo.

Transformers em Cusco

A experiência da lista de desejos Machupicchu e outros locais importantes do Peru serão apresentados na próxima iteração da franquia Transformers.

Com 76 áreas naturais protegidas, 21 áreas de conservação regional e 134 áreas de conservação privadas, o Peru oferece uma série de destinos, comunidades e aventuras para explorar com a confiança de uma pegada ética e ambiental.

Dos AndesàAmazônia, existem atrações e experiências de turismo sustentável em todo o país, muitas credenciadas a nível mundial e reconhecidas com prêmios de certificação ecológica por organizações e órgãos ecológicos reconhecidos internacionalmente.

Assista aos bastidores de "Transformers: Rise of the Beasts" (Transformers: O Despertar das Feras) nos cinemas em 9 de junho:

