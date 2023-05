Prêmio principal do Nota Fiscal Gaúcha vai para consumidor da Região Metropolitana de Porto Alegre

O prêmio principal do sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), no valor de R$ 50 mil, saiu para um consumidor da Região Metropolitana de Porto Alegre. Também foram distribuídas mais 1.110 premiações, nos valores de R$ 5 mil (dez prêmios), R$ 1.000 (100 prêmios) e R$ 500 (1.000 prêmios), totalizando R$ 700 mil.

O sorteio de maio foi realizado na quinta-feira (25/5), durante o 1º Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha de Tupanciretã, cujo tema foi Cidadania fiscal: um elo de progresso do município.

No seminário, realizado na Casa da Cultura do município, houve palestras sobre a importância da educação fiscal e do programa NFG, atualizações sobre a Redesim e o Tudo Fácil Empresas, além de detalhamentos sobre a formação do Índice de Participação dos Municípios e cruzamento de dados.

Sorteio de maio

Nesta edição, foram computadas as notas fiscais com CPF emitidas em abril. Ao todo, cerca de 45 milhões de bilhetes concorreram ao prêmio. Os contemplados terão prazo de até 90 dias para resgatar os valores, contados a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado.

Para participar dos sorteios, o consumidor precisa estar inscrito no NFG e solicitar CPF no cupom fiscal no momento da compra. Com isso, a inclusão nos certames mensais é automática.

Como solicitar o prêmio

É possível solicitar o resgate pelo site da NFG ou pelo aplicativo:

No site ou no app, efetue o login com seu CPF e senha

Em Meus Prêmios, solicite o resgate

Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do valor sorteado