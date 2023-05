Número de mortes por dengue aumenta para 35 no Estado

Nesta quinta-feira (25), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, confirmou mais uma fatalidade decorrente da dengue no Rio Grande do Sul. A vítima é um idoso de 90 anos, residente em Ijuí, que possuía comorbidades. O falecimento ocorreu no último dia 21.

Com este novo caso, o Estado registra um total de 35 mortes relacionadas à doença este ano. Além disso, foram confirmados 17.463 casos de dengue em 2023, dos quais 15.837 foram adquiridos localmente, ou seja, o contágio ocorreu dentro do Estado. Os demais casos são importados, de residentes do Rio Grande do Sul que foram infectados durante viagens para outras regiões.

A Secretaria da Saúde reforça a importância de buscar atendimento médico nos serviços de saúde assim que surgirem os primeiros sintomas. Essa ação é fundamental para evitar o agravamento da doença e possíveis consequências fatais.