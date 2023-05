Takeda apresentará os dados de seu pipeline e portfólio de oncologia na Reunião Anual ASCO 2023 e no Congresso EHA

A Takeda (TSE: 4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que apresentará os dados de seu pipeline de oncologia em expansão e do portfólio de produtos estabelecido na 59ª Reunião Anual da Sociedade de Oncologia Clínica dos Estados Unidos (ASCO), realizada de 2 a 6 de junho de 2023 em Chicago (EUA), e no 31º Congresso da Associação Europeia de Hematologia (EHA), de 8 a 11 de junho de 2023 em Frankfurt (Alemanha).

A presença da empresa na ASCO 2023 destacará o crescente portfólio de tumores sólidos da Takeda, com pesquisas focadas na melhoria do tratamento do câncer colorretal (CCR) metastático, bem como formas raras de câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) controlado por oncogenes. Dentro de seu portfólio de hematologia, a Takeda apresentará dados em sessões orais na ASCO e na EHA em um estudo comparativo de Fase 3 que relacionam tratamentos direcionados em pacientes recém-diagnosticados com leucemia linfoblástica aguda com Filadélfia positivo (LLA Ph+).

“No ano passado, fizemos avanços significativos em nosso pipeline – tanto no progresso com nossos potenciadores de imunidade inata quanto na sua diversificação ainda maior – com o objetivo de fornecer medicamentos transformadores aos pacientes que mais precisam deles”, disse Awny Farajallah, M.D., chefe de assuntos médicos globais em Oncologia na Takeda. “Com a nossa aspiração de curar o câncer em mente, é com grande entusiasmo que compartilhamos os dados de nosso recém-expandido portfólio de tumores sólidos com resultados em câncer colorretal, bem como pesquisas de nosso portfólio hematológico estabelecido, onde continuamos explorando o potencial para um novo padrão de tratamento de cuidados em leucemia linfoblástica aguda.”

Uma lista completa de resumos patrocinados pela empresa está disponível para ASCO (aqui) e EHA (aqui).

Compromisso da Takeda com a Oncologia

Na Takeda Oncology, estamos unidos por nossa aspiração de curar o câncer e motivados a cada dia para trabalhar mais para pacientes com opções de tratamento limitadas ou ineficazes. Nossa estrutura ágil e profunda expertise interna são complementadas por uma rede de parcerias que otimizam nossa capacidade de pesquisar, desenvolver e fornecer medicamentos transformadores para pessoas que vivem com câncer. Com base em décadas de liderança em oncologia e um portfólio de medicamentos aprovados para cânceres hematológicos e tumores sólidos, estamos avançando em um pipeline de ponta focado no poder da imunidade inata. Com a inspiração dos pacientes e as inovações por todas as partes, nosso objetivo é introduzir novas classes de imunoterapias que possam levar a respostas profundas e duradouras para que mais pessoas possam se beneficiar – e ter acesso a – medicamentos inovadores. Para mais informações, acesse www.takedaoncology.com.

Sobre a Takeda

A Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um futuro melhor para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer tratamentos transformadores de vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas de plasma, oncologia, neurociência e vacinas. Juntamente com nossas parcerias, queremos melhorar a experiência do paciente e avançar rumo a uma nova linha de opções de tratamento por meio de nosso canal dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder, com sede no Japão, baseada em valores e orientada para P&D, somos guiados por nosso compromisso com os pacientes, nossa equipe e o planeta. Temos profissionais em cerca de 80 países e regiões, movidos por nosso propósito e fundamentados nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para mais informações, acesse www.takeda.com.

