Bolívia, Brasil e Paraguai se reúnem para discutirem Projeto Balanço Hídrico Pantanal em Brasília

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou da Primeira Reunião Presencial – Bolívia, Brasil e Paraguai sobre o Projeto Balanço Hídrico Pantanal. O evento aconteceu em 23 e 24 de maio, presencialmente na sede da Agência, em Brasília, e contou com a participação remota de integrantes da iniciativa. O evento visa a integração das equipes técnicas dos países com a empresa responsável pelo planejamento das atividades do Projeto.

Representando o Brasil, estiveram presentes no evento o superintendente adjunto de Estudos Hídricos e Socioeconômicos, Luciano Meneses, além de especialistas da Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos e da Superintendência de Planos, Programas e Projetos da ANA. Também participaram técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da empresa Fractal Engenharia.

Participaram, ainda, o Ministério de Meio Ambiente e Água e o Laboratório de Hidráulica da Bolívia. Do Paraguai, participaram representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Embaixada do Paraguai, da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia e da empresa PEISA. O evento ainda contou com participação a empresa holandesa Deltares.

Nas oficinas realizadas, o Ministério do Meio Ambiente e Água da Bolívia, a ANA e o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Paraguai abordaram as descrições das áreas do Pantanal nos respectivos países. Em seguida, houve apresentação sobre o uso da terra pelo pesquisador da EMBRAPA Marcos Padovani.

Além disso, o especialista do INPE Lincoln Alves ministrou uma oficina sobre clima e futuro no Pantanal. Os países apresentaram as bases de dados que estarão disponíveis para o projeto e a empresa Deltares demonstrou os sistemas computacionais e metodologias que serão utilizadas. Por fim, foram compartilhados os resultados e modelos gerados para cada equipe técnica dos países.

