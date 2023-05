RS assume a vice-presidência de Energia e Sustentabilidade do Fórum Nacional de Minas e Energia

Em encontro virtual da 1ª Assembleia Ordinária de 2023 do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia (FNSEME), realizado na tarde de terça-feira (23/5), o Rio Grande do Sul foi indicado para assumir a cadeira de uma das vice-presidências do Fórum. O mandato do cargo se estende pelo prazo de dois anos, com possibilidade de recondução.

A reunião teve participação de 21 Estados, representando 78% do quórum total de associados. A entidade é composta por sete vice-presidências, dentre elas, a vice-presidência de Energia e Sustentabilidade, que foi indicada para ser ocupada pelo Rio Grande do Sul, e será representada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

“Isso representa uma oportunidade de ampliar o diálogo visando à geração de energia de modo sustentável. A troca de informações e experiências de natureza técnica entre os associados também será fomentada em nossa gestão”, garantiu a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

O FNSEME, constituído pelos secretários dos Estados como associados titulares, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que auxilia e organiza projetos e estudos técnicos de interesse das Secretarias de Minas e Energia dos Estados. Além disso, busca articular junto ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional diretrizes das políticas e ações da área de competência da organização e propor alterações na legislação.

Na ocasião, foram escolhidos outros cargos da composição do FNSEME. A presidência ficou com o Rio de Janeiro, representado pelo secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal; além dos representantes do Conselho Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), os cinco representantes do Conselho Consultivo da Empresa de Pesquisa Energética (CONCEPE) e a Secretaria Executiva.

A próxima Assembleia Ordinária está prevista para o dia 19 de junho, no Ministério de Minas e Energia, em Brasília.