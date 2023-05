Power2Drive Europe: sistemas móveis de armazenamento de energia para residências particulares e empresas - e para uma rede elétrica mais estável

De acordo com as estatísticas do Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos, mais de seis milhões de carros elétricos e híbridos passaram pelas ruas europeias em 2022. A partir de 2035, todos os carros terão de ser elétricos na União Europeia. Com o crescimento estrondoso da eletromobilidade, há cada vez mais potencial para que os carros elétricos sejam usados como sistemas móveis de armazenamento de energia. Eles podem fornecer energia para residências particulares e escritórios, estabilizando a rede elétrica pública no processo. Usar as baterias dos veículos como sistemas de armazenamento flexíveis em uma rede inteligente no futuro será um passo crucial para garantir um suprimento estável de energia e uma maneira de alcançar os objetivos climáticos com boa relação custo-benefício. Os visitantes da edição deste ano do Power2Drive Europe, exibição internacional sobre infraestrutura de carregamento e eletromobilidade que acontecerá em Messe München de 14 a 16 de junho, poderão descobrir inovações na área de carregamento bidirecional. Os especialistas também estarão abordando esse tópico na Conferência Power2Drive Europe, que acontecerá em paralelo no International Congress Center München (ICM).

Bidirectional Charging at an AC-Charging Station (Photo: Solar Promotion GmbH)

Os carros elétricos são tão ecológicos quanto a eletricidade que os alimenta. Ao atuar também como sistemas móveis de armazenamento, eles também podem suprir residências particulares com energia limpa. Com o carregamento bidirecional com o Vehicle2Home (V2H), por exemplo, é possível otimizar o autoconsumo de energia solar e os custos associados com carregamento e descarregamento de carros elétricos quando as tarifas de energia estiverem variáveis.

O Vehicle2Building (V2B) leva esse conceito a um passo adiante. Vários veículos fornecem energia para prédios residenciais ou propriedades comerciais, garantindo que a energia requerida durante cargas de pico não tenha que ser obtida da rede. Tanto o V2H quanto o V2B são aplicações atrás do medidor. Isso significa que os veículos só alimentam a eletricidade de volta ao prédio residencial ou propriedade comercial. "No geral, isso faz com que o Vehicle2Home seja mais fácil de implementar do que o Vehicle2Grid. E os usuários já podem esperar margens decentes", afirmou Timo Kern, Chefe do dos Mercados e Sistema de Energia do Research Center for Energy Economics (FfE; Centro de Pesquisa em Economia de Energia) em Munique.

"Muitos veículos e casas são apropriados ao Vehicle2Home"

Com o aumento estrondoso da eletromobilidade, há um potencial crescente para o V2H. Os veículos parados em casa durante a semana porque seus donos estão trabalhando de casa, trabalham em meio período ou têm um acordo de trabalho flexível são ideias, como também os carros usados para ir ao trabalho todos os dias, que podem ser utilizados para armazenar energia excedente durante o fim de semana. Quando estão estacionados em casaànoite após o trabalho, eles podem fornecer energiaàcasa. A diferença entre o preço da energia doméstica e a tarifa da alimentação fotovoltaica é outro fator importante: "Como essa diferença ficou muito maior com os preços de energia em alta, muitos dos veículos e casas agora são adequados para o Vehicle2Home", afirmou Kern.

O Vehicle2Grid (V2G) também tem o potencial de mobilizar as imensas reservas de energia em milhões de carros elétricos em questão de segundos, ajudando a assegurar um fornecimento de energia estável no processo. Nesse contexto, as baterias dos veículos são usadas como sistemas flexíveis de armazenamento em uma rede inteligente, desempenhando um papel crucial no que diz respeito a garantir um suprimento de energia estável e fornecer uma maneira econômica de atingir as metas climáticas. A think tank Agora Energiewende (iniciativa alemã de transformação de energia) fez cálculos em seu estudo Climate-Neutral Power System 2035. Se um quarto de todos os carros elétricos usarem V2G em 2035 e 40% desses veículos em média estiverem disponíveis ao mercado de eletricidade, a saída utilizável será de 28 gigawatts na Alemanha. O V2G também tem o potencial de reduzir a dependência em sistemas de armazenamento de bateria em residências privadas e sistemas de armazenamento de bateria em larga escala. E há também benefícios para os donos dos carros... Eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro quando oferecem parte da capacidade de bateria dos seus veículos como uma reserva de energia.

Apenas um número modesto de carros elétricos é usado para carregamento bidirecional na atualidade. Com o crescimento da demanda, no entanto, haverá cada vez mais oportunidades para que os veículos sejam usados como sistemas de armazenamento de eletricidade, seja V2H, V2B, V2G ou V2L (Vehicle2Load). Os wallboxes bidirecionais também são relativamente raros no momento. Porém a demanda está aumentando nessa área também; será apenas uma questão de tempo até que as soluções relevantes de carregamento estejam prontamente disponíveis no mercado. O projeto SCALE (Smart Charging Alignment for Europe, ou Alinhamento de Carregamento Inteligente na Europa) da União Europeia, de três anos de duração, está ajudando a criar as bases nesse sentido, com pesquisas e testes de soluções de carregamento inteligente para veículos elétricos em cenários da vida real. Outro objetivo do projeto é esclarecer incertezas técnicas, organizacionais, econômicas e políticas no que diz respeitoàintrodução do carregamento inteligente, interoperabilidade e soluções V2X (Vehicle2Everything). O objetivo final é criar um novo ecossistema de energia que se beneficia da flexibilidade das baterias em veículos elétricos em larga escala.

Carregamento bidirecional na exibição e Conferência Power2Drive Europe

Os visitantes da Power2Drive Europe 2023 poderão descobrir inovações na área de carregamento bidirecional. Como parte do The smarter E Europe, a exibição internacional apresentará produtos, inovações e modelos de negócios relacionadosàinfraestrutura de carregamento e eletromobilidade no Messe München de 14 a 16 de junho. Mais de 300 fornecedores de soluções de infraestrutura de carregamento estão prontos para participar do The smarter E Europe. The Mobility House, KEBA Group, Alfen e EnerCharge são apenas alguns dos expositores que apresentarão suas soluções para carregamento bidirecional no Salão B6.

A Conferência Power2Drive Europe 2023 começará um dia antes da exibição no International Congress Center München (ICM). O carregamento bidirecional será o centro das atenções, junto com as tendências do mercado, análises e achados de pesquisas, além de projetos inovadores em eletromobilidade e infraestrutura de carregamento. Por exemplo, a sessão Bidirectional Charging: Energy Supply Challenges (Carregamento bidirecional: desafios no fornecimento de energia), organizada pela firma de consultoria e engenharia umlaut, falará dos mais recentes desenvolvimentos em carregamento bidirecional, apresentando resultados de projetos pilotos e olhando para potenciais barreirasàexpansão do carregamento bidirecional.

O episódio mais recente do Vehicle2Grid – How Close Are We to V2G Becoming a Daily Reality? (Quão próximos estamos de o V2G se tornar uma realidade diária?) com o Dr. Stefan Perras e Thomas Gereke da Siemens oferece uma perspectiva profunda do papel do V2G na rede descentralizada do futuro.

