ANA participa de missões internacionais na França e Suíça

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) está participando de duas missões internacionais nesta semana. A primeira é presença no Fórum Global Anticorrupção e Integridade, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, na França, entre 22 e 27 de maio. A segunda, é a participação no 19º Congresso Meteorológico Mundial, promovido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que acontece no período de 22 de maio a 02 de junho, em Genebra, na Suíça.

No Fórum Global Anticorrupção e Integridade, a ANA será representada pela corregedora-geral e responsável pela Unidade de Gestão da Integridade, Ivja Machado, e o coordenador de Procedimentos Correcionais, Rodrigo Dowsley. O evento abordará políticas e inovações de negócios que fortalecem a ação internacional contra a corrupção e impulsionam a integridade. A missão também contará com uma visita institucional à Agência Francesa Anticorrupção (AFA), com o objetivo de discutir pautas comuns entre água, enquanto infraestrutura, e integridade.

Já o 19º Congresso Meteorológico Mundial contará com a participação da diretora Ana Carolina Argolo, supervisora da área de Dados Hidrológicos e Estudos na ANA, e do superintendente de Gestão da Rede Hidrometeorológica, Marcelo Medeiros, que foi oficialmente designado como representante da ANA na OMM, como Assessor Hidrológico do Brasil. O Congresso aborda temas como meteorologia, meio ambiente, climatologia e dados hidrológicos.

