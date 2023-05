Funarte MG apresenta a montagem “Titiksha”, nos dias 27 e 28 de maio

"Resiliência é um conceito relacionado a tolerância de uma pessoa diante daquilo que lhe castiga ou abate", explica a Nalin Cia. de Dança sobre a criação de “Titiksha”. A obra é um solo de dança contemporânea, que acontece nos dias 27 e 28 de maio, no Complexo Cultural Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte. Além da apresentação também será realizada a oficina de “Contato Improvisação”, no dia 28 de maio, das 14h às 16h. As atividades são gratuitas e foram contempladas no Edital Funarte Circulação e Difusão da Dança 2022.

No sânscrito (escrituras do conhecimento milenar védico da Índia) um conceito semelhante à resiliência é Titiksha, que também pode indicar “uma resistência indulgente como reação contra aquilo que pretende aniquilar a natureza de um indivíduo”, define a companhia de dança.

O espetáculo busca abordar o conceito de resiliência, partindo de um contexto histórico da humanidade, onde vários povos foram e são forçados a abandonarem suas origens (crenças, costumes e culturas). A montagem de dança contemporânea procura personificar este conceito de Titiksha, vislumbrando uma espécie de guerreira mística em movimento, que é a força desse desejo de manter a essência de um ser vivo, seja este uma planta, animal, pessoa, povo ou tradição.

A partir da leitura da resiliência de povos explorados, a personagem Titiksha vai tomando forma até poder representar a força e a poesia de todo e qualquer ser que confronta a necessidade de manter a sua essência diante de um mundo opressor. De acordo com a Nalini Cia. de Dança, a inspiração inicial do tema do solo veio da história de Ajuricaba, um índio guerreiro da tribo dos Manaós, que lutou contra a dominação de colonizadores que escravizavam os índios da região. Conta a história que, após muita resistência, ele foi capturado e acorrentado. Ao ser transportado para ser vendido como escravo, se jogou no rio, preferindo a morte do que ser escravizado.

Serviço:

Espetáculo “Titiksha”, da Nalini Cia. de Dança

Dia 27 de maio, sábado, às 20h

Dia 28 de maio, domingo, às 19h (intérprete de Libras)

Entrada gratuita(retirada dos ingressos com até 40 minutos de antecedência na bilheteria do espaço)

Classificação: 10 anos

Duração: 42 minutos

Oficina “Contato Improvisação”

Dia 28 de maio, domingo, das 14h às 16h



Entrada gratuita

Atividade conta com a participação de um intérprete de Libras

Mais informações: [email protected]

Ficha técnica:

Direção e produção: Valeska Vaishnavi e Erick Galdino

Coreografia e interpretação: Valeska Vaishnavi

Trilha sonora original: Erick Galdino

Figurino: Erick Galdino e Valeska Vaishnavi

Criação de maquiagem: Erick Galdino e Estellita M’ Lamou

Desenho de luz: Valeska Vaishnavi e Sérgio Galvão

Iluminação cênica: Gandha Leite

Criação de cenário: Erick Galdino

Produtor: Heleno Silva

Local:Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária 68, Centro - Belo Horizonte (MG)