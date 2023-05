Dicas para usar refletores com segurança na iluminação de festas juninas

As festas juninas são uma tradição popular em muitos lugares do Brasil, com danças típicas, comidas deliciosas e uma decoração colorida e vibrante. A iluminação é um elemento importante para criar um ambiente acolhedor e festivo, mas deve ser planejada com responsabilidade e antecedência para prever os produtos necessários e oferecer segurança aos participantes.

Por oferecer menor consumo de energia elétrica e luz intensa e uniforme, os refletores de LED estão entre os produtos mais utilizados na iluminação de festas juninas, servindo na composição de ambientes personalizados - com pontos focais ou efeitos de luz que destacam objetos específicos, como bandeirinhas, fogueiras ou mesas de comida -, e também para criar cenários diferenciados e espaços instagramáveis para as pessoas que gostam de fazer fotos e vídeos.

"Os refletores de LED destacam a decoração das festas juninas. Nas lojas, é possível encontrar modelos com potências e temperaturas de cor variáveis e também com luz verde. O importante é escolher produtos que combinem com a decoração e não prejudiquem a visibilidade e a segurança dos participantes" informa o Diretor Executivo da fábrica de materiais elétricos da Tramontina, André de Lima.

Dicas importantes para a segurança dos participantes

A instalação de refletores de LED pode ser no chão ou em paredes e o serviço deve ser realizado por um profissional qualificado da área de elétrica, que seguirá as instruções de instalação do fabricante para garantir uma iluminação adequada e segura aos participantes. A Tramontina lista outros cuidados essenciais para compor um ambiente diferenciado e garantir a segurança da instalação, evitando riscos de curtos-circuitos, choques elétricos e incêndios:

Certifique-se de que a instalação elétrica está conforme as normas de segurança;

Utilize refletores de LED resistentes a água: prefira modelos que possuem válvula de alívio, que evita a condensação de umidade no interior da peça, garantindo maior vida útil e a integridade do grau de proteção;

Posicione os refletores de forma estratégica: é importante posicionar os refletores de LED corretamente para evitar ofuscamento e reflexos excessivos, que podem prejudicar a visibilidade e a segurança dos participantes. Além disso, evite a exposição direta dos refletores às pessoas, pois isso pode causar danos à saúde visual;

Evite sobrecarregar a instalação elétrica: não conecte mais refletores do que a capacidade da instalação elétrica suporta;

Desligue os refletores após o evento: após a conclusão do evento, é importante desligar todos os refletores e desconectar a energia elétrica. Isso reduz o risco de acidentes e economiza energia.

Tramontina

Tel.: (54) 3461.8200

[email protected]

www.tramontina.com.br

www.facebook.com/Tramontina

www.instagram.com/tramontinaoficial

www.youtube.com/user/tramontina

Informações para imprensa:

Via Pública Comunicação

Sheila Diez: (11) 3473.0255 – [email protected]

Regiane Damasceno: (11) 3562.5555 – [email protected]ão.com.br