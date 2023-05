Entidades se unem para realizar a 1ª edição do projeto Junho ESPERANÇA

O Instituto Brasil Mais Social (IBMS), a Ong Benevolência e a VIP Alfaiataria se unem pela primeira vez para, em parceria, desenvolver o projeto Junho ESPERANÇA. O projeto nasce do desejo pessoal de Wagner José Santos, fundador e sócio da VIP ALFAIATARIA, e tem como objetivo oferecer recursos e um local onde pacientes possam receber atendimento e apoio de profissionais multidisciplinares, contribuindo com o momento que estão vivendo.

É com esse propósito que surge o ESPAÇO SER, uma parceria entre o IBMS e a ONG Benevolência, criado para ajudar a comunidade do Distrito do Jardim Helena em três frentes com o objetivo de proporcionar uma vida digna aos moradores com Saúde, Educação e Renda (SER).

O ESPAÇO SER tem como objetivo promover ações educativas, de saúde e de geração de renda em uma região onde a atuação governamental não consegue suprir as grandes demandas existentes.

Alguns dos serviços de apoio que já eram oferecidos a esses pacientes, por meio do projeto Driblando o Câncer de forma remota pela internet, agora serão disponibilizados de forma presencial e gratuita no Espaço SER. A parceria entre as duas instituições e a VIP ALFAIATARIA marca o início da ampliação na oferta de serviços que já são oferecidos há anos aos moradores dessa comunidade.

Evento

A primeira edição do Junho ESPERANÇA acontecerá na próxima quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, quando será realizado um desfile da nova coleção da VIP Alfaiataria. Um sorteio será realizado durante o evento e os recursos arrecadados a partir disso, serão integralmente revertidos em prol do ESPAÇO SER e das atividades que são realizadas no local.

Serviço

Espaço Blend 554

Rua Diogo Jácome, 554 - Vila Nova Conceição

Data: 25/5/23 às 18h30

Para maiores informações, acessar o instagram (@institutobms)