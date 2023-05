Em 1993, Tina Turner dedicou a música The Best para Ayrton Senna

Uma publicação compartilhada por Zeze? Motta (@zezemotta)

"Simply the best. Tina Turner foi uma mulher extraordinária que marcou o soul com vocais ásperos e magnetismo. Conquistou o mundo todo. Fez sucesso estrondoso nos palcos e fora dele não se intimidou na luta contra o racismo e a violência doméstica. Deixa inspiração e saudades", escreveu o deputado estadual Eduardo Suplicy.

O Museu da Imagem e do Som (MIS), que está promovendo uma exposição em homenagem à artista ,lamentoua morte da cantora. "A rainha do rock n'roll superou abusos e conquistou o mundo já depois dos 40 anos, quando poucos acreditavam que ainda seria possível estourar de maneira tão grandiosa quanto ela fez", escreveu o MIS-SP. "Com sua voz única a energia contagiante, Tina Turner deixou não apenas sua marca na indústria da música, mas também nos corações e mentes de todos que a admiravam. Nós do MIS desejamos que a obra desta grande artista continue a mover gerações".