Aplicativo Servidor RS oferece novos serviços e melhor interface ao usuário

O aplicativo Servidor RS lançou novas funcionalidades para os mais de 75 mil usuários já cadastrados. A partir de pesquisa feitas para conhecer as demandas dos servidores públicos, foram implementadas as Consultas de Licença-Prêmio (LPs) e de Frequência e Afastamentos.Em forma de calendário, onovo layoutfoi desenvolvido para facilitar a visualização mensal de frequências.As LPs também foram organizadas de modo mais simplificado para os servidores do Estado.

Além disso, os usuários passam a ter a possibilidade de personalizar o aplicativo, colocando sua foto e escolhendo o nome pelo qual querem ser identificados na ferramenta. A configuração de notificações e a área do gestor também foram reorganizadas, com acesso rápido na tela principal.

“Após ampla escuta aos usuários e grande reestruturação tecnológica em 2022, o Servidor RS amadureceu para oferecer novos serviços e também melhorias contínuas na interface. Tudo isso para tornar a relação com o Estado mais ágil, prática e personalizada”, explica a responsável pelo projeto no Tesouro do Estado, Karina Yamashiro Barrionuevo.

O Servidor RS foi implementado em agosto de 2020 e já teve 4,97 milhões de interações com 75,6 mil usuários."As evoluções e os novos serviços que estão sendo disponibilizados têm por objetivo otimizar os processos de gestão dos recursos humanos e gerar uma melhor experiência na execução das atividades relativas à vida funcional, de forma moderna e ágil, por meio digital", conta a gerente de Serviços Digitais da Procergs, Cristiane Ligabue Chemello.

Ampliação dos serviços

Outra novidade é a expansão da ferramenta para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado. A opção de recadastramento obrigatório de inativos e pensionistas está disponível para magistrados e servidores do tribunal no Servidor RS. A atualização cadastral é condição necessária para a continuidade do recebimento do provento ou pensão, e deve ser feita anualmente no mês do aniversário.

O menu do aplicativo oferece o serviço para quem precisa realizar o procedimento, além de informar se o inativo ou pensionista está em dia com a Prova de Vida, que deve ser feita todos os anos. O aplicativo possibilita, além disso, que a Prova de Vida seja realizada por biometria facial.

Como ter acesso ao Servidor RS?

O aplicativo pode ser baixado pela Play Store (Android) ou pela App Store (iOS). Caso o acesso seja por um computador ou notebook basta conferir o aplicativo no link App Servidor RS .

O acesso será realizado via Login Cidadão (por meio do CPF), integrado à conta gov.br (login único).

Para ter acesso aos serviços disponibilizados atualmente no aplicativo, o usuário deverá possuir os níveis Prata ou Ouro na conta gov.br.

Como aumentar o nível da conta gov.br