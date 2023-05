Governador se reúne com direção da Aegea para discutir investimentos em saneamento

Representantes do Grupo Aegea, vencedor do leilão daCompanhia Riograndense de Saneamento (Corsan), foram recebidos nesta terça-feira (23/5) pelo governador Eduardo Leite para discutirem o andamento do processo de privatização da estatal e os investimentos projetados a curto e médio prazos.

No encontro, os executivos apresentaram ao governador e ao procurador-geral do Estado, Eduardo da Costa, a perspectiva de investir,até o fim do ano,mais de R$ 1 bilhão em melhorias no saneamento básico do Estado. O montante representa mais do que o dobro dos investimentos feitos nos últimos anos. A partir de 2024, o aporte anual deve chegar a R$ 1,5 bilhão.

Leite disse que a privatização da Corsan ajuda a recuperar o atraso que existe em relação ao saneamento básico. Para ele, a presença da inciativa privada é necessária para garantir os investimentos.

"A população, em especial a mais pobre, não precisa simplesmente de empresas públicas de saneamento. Ela precisa que o saneamento funcione. O que se vislumbra a partir da privatização é uma aceleração muito grande desses investimentos, que levariam décadas para serem feitos se mantivéssemos a Corsan pública”, afirmou o governador.

A assinatura do contrato de privatização ainda depende de decisão judicial, mas o governo estadual acredita que a situação será solucionada. Participaram do encontro o diretor-presidente da Aegea, Radamés Cassab, o diretor-financeiro, André Pires, o vice-presidente regional, Leandro Marin, e o diretor de Relações Institucionais, Fabiano Dallazen.