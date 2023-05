ANAC emite reconhecimento de Aeronave Leve Esportiva (ALE) para fabricante brasileiro

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) concedeu a INPAER IndústriaPaulista deAeronáutica o Ofício de Reconhecimento para a aeronave Colt 100, a reconhecendo como Aeronave Leve Esportiva (ALE) Especial.Com o reconhecimento, aempresafica autorizadaa fabricar e operaraaeronave noBrasilampliando o leque de equipamentos dessa categoria.A INPAER é o oitavo fabricante brasileiro a receber o reconhecimento deALEEspecial.

A ANAC realizou um trabalho de verificação documental amostral e visitas técnicas ao fabricante, vistoria na aeronave, para averiguar que as empresas fizeram as análises e os ensaios exigidos pelas normas consensuais e se as declarações dos fabricantes possuem embasamento técnico.