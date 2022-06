Em Laguna, pavimentação asfáltica da estrada geral de acesso à Praia do Sol e outras obras vão iniciar

Demanda histórica da comunidade da região Norte de Laguna, a pavimentação asfáltica da estrada geral de acesso à Praia do Sol, que inclui também a rodovia que liga o balneário até a Praia do Gi, está prestes a se tornar realidade. Mas não é a única obra que vai começar ainda nesta semana, promovendo o desenvolvimento do município. A orla da praia do Mar Grosso vai receber requalificação, e a estrada geral do Farol de Santa Marta, o tão sonhado asfalto.

Com a presença do governador Carlos Moisés, o município autorizou as ordens de serviços para o início das obras. Ao todo, são mais de R$ 27 milhões de investimento do Governo do Estado. As assinaturas ocorreram na manhã desta segunda-feira, 27, na Associação dos Moradores da Praia do Sol.

“Mais uma vez o Governo do Estado está presente em Laguna. Investindo dinheiro dos catarinenses, sem financiamentos, aportando os recursos aqui onde as pessoas vivem. O asfalto da praia do Sol, há tanto tempo aguardado, é um exemplo clássico disso. São obras que vão gerar conexões, promover o turismo, além de dar mais segurança. Ações que vão transformar o dia a dia e a vida das pessoas. A infraestrutura é a bandeira da nossa gestão, com ela as cidades passam a arrecadar mais, se fortalecem com a geração de oportunidades, empregos e renda. Governar é atender a população em suas prioridades. É isso que estamos fazendo,” disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito de Laguna, Samir Ahmad, destacou que o município vive um novo tempo com os investimentos que têm recebido do Governo do Estado. “São muitas as obras. E hoje, mais uma vez, o dia é de festa. Pavimentações muito esperadas vão iniciar e beneficiar a população que vive aqui e todos que utilizam os balneários no verão. Laguna respira novos ares de mudança e transformação, por isso nosso agradecimento ao governador Carlos Moisés pela atenção com nosso município.”

“Hoje é um dia histórico para Laguna em mais uma grande ação do Governo do Estado. É um novo momento especialmente na região da praia do Sol e do Gi. Representam também a porta de entrada da rota do projeto Caminhos do Mar. Um sonho que está se tornando realidade. Mais um compromisso do governo Carlos Moisés que conseguimos avançar em parceria com o município,” pontuou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

As obras

A obra na Praia do Sol compreende um trecho de aproximadamente 10 quilômetros, com investimentos de cerca de R$ 18 milhões do Governo do Estado. Inclui a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, ciclofaixa e sinalização viária da Avenida Cláudio Horn, na Praia do Gi, e das Avenidas Léo Max Feuerschuette e Clodoaldo Althoff e trecho da Avenida Jaime Rodrigues, na Praia do Sol.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Sol, Helcio Balbinot, destacou que a comunidade aguarda o asfalto há 40 anos. “Tivemos muitas promessas de outros governos e nunca foi feito nada. Enquanto isso a população sofria com o descaso, com a poeira e lama. Agora sim acreditamos que a obra vai sair do papel. Teremos muito mais qualidade de vida e o turismo será fomentado. É uma grande conquista.”

A orla da Praia do Mar Grosso vai receber pavimentação asfáltica em cerca de 2,3 quilômetros, além de drenagem pluvial, passeios públicos e sinalização viária. Os recursos são de R$ 7,9 milhões.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A estrada geral do Farol vai receber pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios com acessibilidade e sinalização viária. O investimento é de R$ 1,4 milhão, no trecho de 755 metros de extensão.