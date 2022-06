Ronnie Von é o entrevistado do Sem Censura desta segunda

A jornalista Marina Machado recebe o apresentador e cantor Ronnie Von no Sem Censura desta segunda-feira (27), na TV Brasil. O início da carreira musical no Rio de Janeiro, a experiência como ator e a estreia como apresentador nos anos 60 são alguns dos assuntos da conversa. A trajetória profissional, vida pessoal e o casamento com Maria Cristina Rangel, a Kika Von, também são temas do bate-papo.

Ronaldo Nogueira, mais conhecido como Ronnie Von, nasceu em 1944 em Niterói, no Rio de Janeiro. Entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Força Aérea Brasileira, aos 15 anos. Biólogo de formação, iniciou a carreira musical quase por acaso cantando com o grupo Brazilian Bitles, no Beco das Garrafas, no Rio. Em 1965, estreou na TV no programaBrazilian Bitles Club, na antiga TV Excelsior, no Rio. Em São Paulo, participou do programaCorte Rayol Show, da TV Record e se tornou grande sucesso.

Convidado por João Araújo, em 1966 gravou um disco com a música Meu Bem, versão própria, em português, da música Girl, de John Lennon e Paul McCartney. No mesmo ano, ganhou seu próprio programa, oPequeno Mundo de Ronnie Von, no qual se apresentaram grandes nomes da música nacional. No ano seguinte, gravou o seu maior sucesso, a música A Praça, de Carlos Imperial. No fim da década de 60 e começo dos anos 70, lançou discos de rock psicodélico como A Máquina Voadora.

Participou das novelas A Menina do Veleiro Azul, Cinderela 77, O Amor é Nosso e A Gata Comeu, e esteve em filmes como Janaína - A Virgem Proibida, Los Taxistas del Humor e A Filha dos Trapalhões. Em 1992, publicou o livro Mãe de Gravata e, em 1999, estreou na CNT/Gazeta um programa de mesmo nome. Em 2004, também na TV Gazeta, comandou o programaTodo Seu, no qual trabalhou por 15 anos. Atualmente, Ronnie Von está no ar com o programaAlém do Vinho, no Canal Sabor e Arte do Grupo Bandeirantes.

Contribuem como debatedores convidados desta edição, Flávio Ricco, Jornalista do R7 e especialista em televisão, e Thiago Rocha, jornalista da Rede TV.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública–TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação(EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Sem Censura– Ronnie Von

Segunda-feira (27), às 21h, na TV Brasil

