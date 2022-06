Obras em acessos a terras indígenas na ERS-343 estão entre as licitações da semana

A tomada de preços para execução de melhoramentos em acessos a terras indígenas, prevista para as 15h de terça-feira (28/6), é um dos destaques do calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 27 de junho a 1° de julho. Trata-se de requisição do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS), com o objetivo de contratar empresa para obras em trechos e paradas de ônibus na ERS-343, no nordeste do Estado.

Ainda por demanda do Instituto de Previdência do Estado (IPE), haverá pregão eletrônico, às 14h30min de quinta-feira (30/6), para contratação de serviço de atenção domiciliar para morador de Santiago, em cumprimento à decisão judicial. O calendário de licitações inclui, entre outros, pregão para contratação de bombeiro civil, visando à segurança patrimonial, proteção de pessoas contra riscos de acidentes com incêndios, vazamentos e riscos elétricos no prédio sede do IPE. Começa às 14h30min de segunda-feira (27/6), também na modalidade eletrônica.

No total, a previsão é de 35 licitações na semana de 27 de junho a 1° de julho, com o objetivo de atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Sistema de Compras Eletrônicas. Mais detalhes nosite da Celic.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.