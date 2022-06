Total de empresas ativas cresceu 3,7% no Brasil em 2020

Mesmo com esse aumento, o total de pessoas ocupadas assalariadas em empresas diminuiu 1,8% no mesmo período (Foto: Diones Roberto Becker)

O número de empresas e outras organizações ativas no Brasil cresceu 3,7% entre 2019 e 2020 – chegando a 5,4 milhões. Mesmo com esse aumento, o total de pessoas ocupadas assalariadas em empresas diminuiu 1,8% no mesmo período, o que significa 825,3 mil postos de trabalho formais a menos no país.

Os dados são da pesquisa ‘Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 2020, divulgada na quinta-feira (23/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É a primeira vez, na série histórica do estudo, desde 2008, que a queda no número de assalariados ocorreu ao mesmo tempo em que houve aumento expressivo no total de empresas. Esse movimento pode ter sido ocasionado, de acordo com o IBGE, por pessoas que foram demitidas e tentaram abrir seu próprio negócio ou por quem buscava compensar as perdas de renda nesse período.

— A gente não imagina, em período de forte crise econômica, ter aumento de empresas. Mas, ao mesmo tempo, isso é explicado pelo crescimento de empresas que não possuem assalariados — disse o gerente da pesquisa, Thiego Ferreira.

