Governo do RS e consulado americano celebram parceria para promover intercâmbio de jovens nos EUA

O governo do Estado e o Consulado dos EUA em Porto Alegre anunciam na segunda-feira (27/6), às 14h30, no Palácio Piratini, o Sports Diplomacy – Esporte para a Mudança Social. O programa levará oito jovens gaúchos para um intercâmbio em Boston. Na viagem aos EUA, os adolescentes conhecerão projetos de esportes que mudaram a vida de estudantes de periferias. Na volta, a ideia é que repliquem essas ações em suas comunidades.

Os oito adolescentes foram selecionados com base nos municípios priorizados pelo RS Seguro – cidades com altos índices de criminalidade – e todos moram em áreas carentes. O intercâmbio se encaixa no eixo 2 do RS Seguro (políticas sociais e preventivas). A parceria também envolve a Central Única das Favelas (Cufa).

Participam da celebração do acordo o governador Ranolfo Vieira Júnior e o cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen.

Jornalistas interessados em acompanhar o evento precisam enviar e-mail, até as 12h de segunda (27), com nome e veículo de comunicação para[email protected]

Aviso de pauta

